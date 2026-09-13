Les ministres des Affaires étrangères de huit pays arabes et musulmans condamnent les mesures israéliennes visant à imposer une souveraineté sur la Cisjordanie. Keystone

La Turquie lance une vaste opération contre la communauté LGBT+

Des policiers ont perquisitionné dimanche des bars, des associations et les domiciles de militants dans 15 provinces. Au total, 162 personnes sont visées par des poursuites, au nom de la «protection de la famille traditionnelle».

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La police turque a procédé tôt dimanche à de nombreuses descentes et arrestations dans des bars et aux domiciles de militants LGBT+ au nom de la protection de la famille traditionnelle, ont annoncé les autorités et une des associations visées.

«Dans le cadre des opérations 'Ma famille est en sécurité' (...), menées en collaboration avec nos forces de police et de gendarmerie, des poursuites judiciaires ont été engagées contre 162 suspects, 9 associations et 13 entreprises dans (...) un total de 15 provinces» dont celles d'Istanbul et d'Ankara, a écrit sur X le ministre turc de la Justice, Akin Gürlek.

«Décennie de la famille»

Le ministre n'a pas précisé combien de personnes ont été placées en garde à vue, mais a souligné que ces opérations s'inscrivent dans le cadre de «la Décennie de la famille» proclamée par le président turc Recep Tayyip Erdogan, et ce afin de «protéger nos enfants, l'institution familiale et l'ordre social».

A Istanbul, des policiers ont mené des descentes dans des bars gays et une boîte de nuit considérée comme un refuge de la communauté LGBT+, selon des images de médias progouvernementaux. Un hammam pour hommes connu pour être un lieu de prostitution a également été visé.

L'association de défense des droits des LGBT+ Kaos GL a annoncé dans un communiqué que «plus de dix» de ses membres «ont été arrêtés à la suite de perquisitions policières à leur domicile».

«La police a également fouillé les bureaux de l'association», a-t-elle ajouté, affirmant être visée notamment par l'accusation du crime d'«obscénité».

Le compte X de Kaos GL ainsi que ceux d'une quinzaine d'autres organisations et militants LGBT+ avaient déjà été bloqués samedi en Turquie sur demande des autorités.

Homophobie très répandue

L'homosexualité n'est pas réprimée pénalement en Turquie, mais l'homophobie y est largement répandue jusqu'au sommet de l'Etat, le président Erdogan qualifiant régulièrement les LGBT+ de «pervers» responsables du déclin de la natalité.

«L'existence ne peut être interdite ni entravée. Les droits LGBTI+ sont des droits humains !», a réagi sur X dimanche la députée du parti de gauche prokurde DEM d'Istanbul Özgul Saki. (tib/ats)