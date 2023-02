Pourquoi Erdogan entrave l'aide privée aux victimes du séisme

Erdogan rencontre des survivants du séisme qui a frappé le pays dimanche. Image: sda

Pourquoi Erdogan entrave l'aide aux victimes du séisme

Le président turc a fait restreindre Twitter afin de ne pas offrir de plateforme à ses opposants politiques en pleine catastrophe sismique. Et il est prêt à prendre des mesures encore plus drastiques.

Susanne Güsten, Istanbul / ch media

D'habitude, Haluk Levent remplit de grandes arènes lors de ses concerts de rock en Turquie. Mais depuis lundi, le musicien est secouriste à plein temps. Il a mobilisé son organisation humanitaire privée «Ahbap» pour envoyer des équipes de secours et du matériel d'aide comme des installations sanitaires mobiles dans la zone sinistrée par le tremblement de terre.

En tant que l'une des stars les plus connues de Turquie, Levent reçoit de nombreux dons d'autres célébrités. Ainsi, la mégastar du football Cristiano Ronaldo fait vendre aux enchères l'un de ses maillots au profit de l'organisation de Levent. Des milliers d'autres Turcs collectent des fonds pour les victimes du tremblement de terre dans le cadre d'initiatives de voisinage. Des municipalités de toutes les régions du pays envoient également des secouristes. Pourtant, le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan n'apprécie pas forcément cet engagement.

La star du rock turc Haluk Levent. Image: Wikimedia Commons

Levent, 54 ans, informe en permanence son public des dons reçus, qu'ils proviennent de sportifs, d'artistes ou même d'entrepreneurs proches du gouvernement. Sur Twitter, le chanteur publie également des informations sur les endroits où il y a besoin d'aide particulièrement urgente et où les personnes ayant perdu leur domicile peuvent trouver un endroit pour passer la nuit.

Twitter lui sert également de plateforme pour mettre en contact les personnes disparues et leurs proches. Pour d'autres secouristes, la plateforme est également un moyen de communication essentiel dans la région sinistrée.

C'est pourquoi Levent était outragé lorsque les autorités turques ont soudainement restreint l'accès à Twitter en Turquie mercredi. Ankara a mis en place ces restrictions afin d'inciter Twitter à prendre des mesures plus strictes contre la désinformation dans les commentaires après le tremblement de terre. «Twitter sauve des vies», s'est insurgé Levent.

La restriction a certes été levée dans la nuit de mercredi à jeudi, mais les critiques de Levent à l'égard des autorités ne se sont pas arrêtées là. Il n'est guère possible de joindre la zone sinistrée par téléphone, a-t-il rapporté jeudi à ses plus de sept millions de followers sur Twitter:

«Je ne sais plus quoi dire»

Le gouvernement accusé d'entraver les secours

Les critiques d'éminents secouristes ne sont pas la seule raison pour laquelle le gouvernement d'Erdogan est sceptique face à l'engagement de la société civile. Les municipalités gouvernées par l'opposition, comme celles d'Istanbul et d'Ankara, ont envoyé leurs propres équipes de secours et de pompiers dans la zone de la catastrophe et font part de leurs succès dans le sauvetage des personnes ensevelies en diffusant des vidéos dans tout le pays. Le leader de l'opposition Kemal Kilicdaroglu et le parti kurde HDP accusent le gouvernement d'entraver activement tous les efforts de secours qui ne sont pas dirigés de manière centralisée.

Le gouvernement, quant à lui, donne l'image d'une opération de secours réussie qui a surmonté les problèmes initiaux, comme l'a déclaré Erdogan:

«Les choses s'améliorent de jour en jour»

D'ici un an, les centaines de milliers de sans-abri de la région devraient être relogés dans de nouvelles maisons, dont la hauteur maximale sera de quatre étages en raison du risque sismique, comme l'a annoncé le président jeudi lors de sa deuxième visite dans la zone sinistrée.

Le séisme en images 1 / 22 Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie en images source: sda / petros giannakouris

L'armée a déployé des avions et des hélicoptères, et des drones aident à identifier les zones particulièrement touchées. L'agence nationale de gestion des catastrophes (Afad) a déclaré jeudi que les recherches de survivants dans les provinces de Şanlıurfa et Kilis, à la frontière syrienne, étaient terminées. Le retour à la normale a commencé, a déclaré le ministre des Finances Nureddin Nebati lors d'une visite à Şanlıurfa.

De nombreux Turcs ont une perception très différente de la réalité dans la région sinistrée. Les victimes du tremblement de terre se plaignent que l'aide de l'Etat leur parvient trop tard ou pas du tout. Le nombre de morts s'élevait vendredi à plus de 20 000.

L'aide de l'Etat se fait rare

Dans certains endroits, l'aide de l'Etat se fait très rare, écrit le journaliste Fatih Altayli du journal en ligne HaberTürk. Il manque de l'essence pour les équipes de sauvetage et les équipes de secours étrangères sont bloquées dans les aéroports parce que leur transport vers les lieux d'intervention n'a pas été organisé.

«Nous n'étions pas préparés au tremblement de terre ni à ce qui allait suivre» Fatih Altayli

Face à ces difficultés, Erdogan craint que ses opposants ne se profilent comme des soutiens énergiques aux dépens de son gouvernement avant les élections du printemps. Le président condamne les «intérêts politiques de bas étage» de l'opposition et menace ses détracteurs.

L'état d'urgence dans la zone sinistrée donne au gouvernement la possibilité de prendre des mesures contre les «pertubateurs», a averti Erdogan jeudi. «Mais qu'est-ce qui vous prend?», a lancé le vice-président d'Erdogan, Fuat Oktay, à l'opposition à propos des initiatives individuelles prises pour l'aide aux sinistrés.

Erdogan ne se souvient que trop bien que le grave tremblement de terre de 1999 a été propice à la naissance d'une société civile turque forte – une évolution qui a indirectement conduit au remplacement du gouvernement de l'époque et à l'arrivée au pouvoir de son parti, l'AKP.

L'éditorialiste Necati Özkan du journal d'opposition Cumhuriyet a commenté, jeudi, que le tremblement de terre de lundi, comme celui de 1999, amorçait un changement d'époque politique qui pourrait balayer Erdogan et son gouvernement:

«Ils sont arrivés au pouvoir par un tremblement de terre, ils le quitteront par un tremblement de terre»