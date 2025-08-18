beau temps21°
DE | FR
burger
Suisse
International

Cet économiste sait comment la Suisse peut faire mal à Trump

Cet économiste sait comment la Suisse peut faire mal à Trump.
L'or revêt une importance particulière pour Donald Trump.Image: Imago / Keystone, montage watson

Comment la Suisse peut frapper le «talon d’Achille» de Trump

La Suisse doit-elle rester les bras croisés alors que Donald Trump lui impose 39% de droits de douane? Non, affirme un économiste bien au fait des coulisses de la Banque nationale. Au cœur de son plan en trois étapes: l'or.
18.08.2025, 11:5918.08.2025, 11:59
Othmar von Matt / ch media
Plus de «Suisse»

Pour Adriel Jost, la stratégie à adopter face aux tarifs punitifs de Donald Trump contre la Suisse tient en deux simples questions.

Pour tout savoir:
Interdire l'exportation d'or vers les Etats-UnisVendre les bons du Trésor américainAcheter de l'or aux Etats-UnisLes effets escomptésUne question de confianceUne affection pour le métal jaune
  1. Avons-nous encore confiance dans les emprunts d’Etat américains, quand on voit la politique économique et budgétaire autodestructrice de Donald Trump?
    Réponse: «Non».
  2. Avons-nous confiance dans l’or?
    Réponse: «Oui».

Pour l'économiste, la conclusion s’impose:

«La BNS devrait vendre les obligations d’Etat de pays lourdement endettés comme les Etats-Unis, et acheter de l’or»

Et Adriel Jost sait de quoi il parle: il a été conseiller du vice-président de la direction générale de la BNS et chef économiste du cabinet Wellershoff & Partners.

Aujourd’hui, il est consultant à l’Institut de politique économique suisse de l’Université de Lucerne, chargé de cours à l’Université de Saint-Gall et président du think tank Liberethica.

Analyse
Pourquoi la Suisse se fait piétiner à Washington

Voici son plan en trois étapes 👇

Interdire l'exportation d'or vers les Etats-Unis

Premier pas selon Adriel Jost: interdire l’exportation d’or suisse vers les Etats-Unis. Cela reviendrait pratiquement au même qu’une taxe de 39% sur l’or exporté, comme le réclame le patron de Swatch, Nick Hayek, dans un article de Blick.

«Un droit de douane de 39% équivaut de fait à une interdiction d’exportation vers les Etats-Unis.»
Droits de douane: impact de 0,4 point sur la croissance suisse

Or, Donald Trump n’impose justement pas de taxe sur l’or suisse. Nick Hayek, une analyse appuyée par Adriel Jost, affirme:

«C’est son talon d’Achille!»

Vendre les bons du Trésor américain

Deuxième étape: céder les obligations d’Etat de pays très endettés, en priorité celles des Etats-Unis. Actuellement, la Suisse détient environ 300 milliards de dollars d’emprunts américains à long terme. Près des deux tiers, soit environ 200 milliards, appartiennent à la BNS, selon Jost. Fin juin 2024, le Département américain du Trésor recensait 1194 milliards de dollars de titres américains détenus par des institutions et entreprises helvétiques.

La Suisse occupe ainsi le huitième rang mondial, juste derrière la Chine. Le Royaume-Uni est premier avec 2946 milliards de dollars de titres.

Acheter de l'or aux Etats-Unis

Troisième étape: investir le produit de ces ventes dans l’or. «Et l’acheter si possible aux Etats-Unis», souligne Adriel Jost. Puis faire transformer les lingots d’un kilo dans les raffineries suisses en barres de 400 onces, exportables vers le Royaume-Uni. Sur le marché américain, en revanche, ce sont les petits lingots d’un kilo qui sont demandés.

Les raffineries helvétiques jouent un rôle clé dans ces flux entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni: elles adaptent les formats aux standards du marché. Preuve de leur importance: le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, s’est rendu jeudi dernier à la raffinerie tessinoise Argor-Heraeus.

Les effets escomptés

Avec ces trois mesures, la Suisse obtiendrait au moins une chose, selon Adriel Jost:

«Le surplus commercial avec les Etats-Unis diminuerait brutalement»
Ce Romand est coincé avec 17 tonnes de fromage à cause de Trump

Mais il prévoit d’autres conséquences: Washington subirait «rapidement des effets négatifs», comme l’ont montré les remous suscités par l’annonce d’une taxe de 39% sur l’or suisse. L'économiste en est persuadé:

«Cela pourrait inciter le président Trump à se montrer plus conciliant dans les négociations»
L&#039;or revêt une importance particulière pour Donald Trump. Sur la photo, on peut voir un dessous de verre en or lors d&#039;une conversation entre le président américain et le président français E ...
Sur la photo, on peut voir l'un de ses sous de verre en or lors d'une conversation avec le président français Emmanuel Macron.Image: EPA / BONNIE CASH / POOL

Sous Joe Biden déjà, Adriel Jost reprochait à la BNS de privilégier les obligations d’Etat de pays surendettés au détriment de l’or. En septembre 2024, il écrivait dans le magazine économique Bilanz:

«La véritable raison pour laquelle la Banque nationale n’achète pas d’or est probablement qu’elle ne veut pas froisser ses homologues étrangers. Acheter de l’or serait un signal à peine voilé de défiance envers leur monnaie.»

Une question de confiance

Le conseiller national évangélique Nik Gugger, spécialiste du libre-échange, partage cette analyse: la question de la confiance est centrale. La Suisse devrait adresser un signal fort à Donald Trump en remettant en cause les titres financiers américains. Il recommande que la BNS revoie sa stratégie d’investissement de manière ostensible, ou qu’elle transfère progressivement ses avoirs vers l’or.

La Suisse ne doit pas faire de cadeaux à Donald Trump

Une démarche subtile, mais à forte portée symbolique: «Celui qui se tait quand les marchés se déséquilibrent ne doit pas s’étonner d’être emporté par la tempête», déclame Nik Gugger. «Envoyer un signal maintenant, c’est préserver sa capacité d’action.» Et d’ajouter:

«Nos obligations ne sont pas que de l’argent, elles reflètent aussi à qui nous accordons notre confiance»

Une affection pour le métal jaune

L’or semble jouer un rôle particulier pour Donald Trump. La preuve: il veut faire aménager une salle de bal blanc et or à la Maison-Blanche. «L’or a pour lui manifestement plus de valeur que d’autres biens exportés par la Suisse», observe Adriel Jost:

«Trump semble avoir un rapport très personnel avec ce métal»

Surtout, Donald Trump réagit très vite à tout ce qui touche à l’or. Et les marchés à terme américains sur le métal jaune subiraient sans doute des turbulences si la Suisse en interdisait l’exportation, selon l'économiste.

«Le président américain serait alors obligé de réagir»

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

Pour d'autres articles sur la famille de Donald Trump...

Ivanka Trump fait une rare apparition dans ce «camp d'été pour milliardaires»
de Marine Brunner
1
Kai Trump, 18 ans, se présente pour de «grandes responsabilités»
de Marine Brunner
1
Un «maniaque» s'introduit chez Trump pour épouser sa petite-fille
Ce club privé fondé par Trump Jr suscite les pires fantasmes
de Fred Valet
2
Ivanka Trump est prête à repartir «au combat»
de Marine Brunner
Les enfants Trump sont victimes des cryptos lancées par leur père
de Marine Brunner
1
Melania et Ivanka se livrent une «guerre» secrète
de Marine Brunner
2
Trump a fait de ses petits-enfants une arme
de Marine Brunner
Trump a-t-il été sauvé par une morte? Sa famille y croit
de Marine Brunner
1
Donald Trump utilise ses enfants comme des pions
de Marine Brunner
Kai, 17 ans, la nouvelle Trump
de Fred Valet
La Trump Organization risque «la peine de mort»
de Marine Brunner
Thèmes
On aime les statues de cire ratées? C'est cadeau:
1 / 19
On aime les statues de cire ratées? C'est cadeau:
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Parodie SNL de Trump et ses droits de douane
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici les meilleures piscines de Suisse selon Google
2
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
3
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
«J'ai vécu tes humiliations»: Mes adieux à la Russie
Pendant plus de la moitié de sa vie, notre journaliste Inna Hartwich s'est consacrée à raconter un pays qui a envahi ses voisins et qui enferme son propre peuple pour quelques mots. Un pays aimé, un pays répugnant. Il est temps de partir.
Moins 46 degrés. Je m'effondre dans ma luge en plastique dur. Je suis un bloc de glace enveloppé de couches de microfibres, de polaire et de fourrure. Une inquiétude me traverse: m'endormir et mourir de froid, ici, au nord de l'île de Sakhaline, «au bout du monde», comme l'appellent les Nivkhes, le peuple autochtone.
L’article