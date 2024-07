Nicolás Maduro réélu de justesse à la tête du Venezuela

Si Trump gagnait, «l'Amérique serait à peine reconnaissable»

James W. Davis est politologue et professeur à l'Université de Saint-Gall. Il fait partie des experts les plus renommés en matière de politique américaine et de relations internationales. Interview.

L'ancien président américain Abraham Lincoln a dit un jour à ses compatriotes: «Si la destruction est notre sort, nous devons en être nous-mêmes les auteurs et les exécuteurs». Aujourd'hui, de nombreux Américains craignent qu'une réélection de Trump ne mette sérieusement à mal les États-Unis en tant que démocratie, telle que nous la connaissons. La situation est-elle vraiment si grave?

James W. Davis: Malheureusement, oui. Dans la dernière administration Trump, il y avait des républicains qui étaient fidèles à la Constitution. Ils ont empêché de nombreux élans antidémocratiques de Trump. Donald Trump a eu quatre ans pour rassembler autour de lui des disciples qui soutiendraient et mettraient en œuvre ses projets, même les plus extrêmes. Si l'on ajoute à cela une majorité républicaine au Congrès, on obtient une Amérique méconnaissable.