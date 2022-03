Vidéo: watson

Ils jouent «Don't Worry, Be Happy» en attendant les Russes

Alors que la ville d’Odessa se prépare à un éventuel assaut majeur des Russes, des musiciens de l’orchestre militaire de l’armée ukrainienne ont formé, mardi, une barricade humaine devant l’opéra. Ils ont fait un hommage à la résilience en jouant «Don't Worry, Be Happy» de Bobby McFerrin.

Cinq musiciens dans leur uniforme militaire jouant de leur instrument, devant la barricade qui protège le théâtre national académique d’opéra et de ballet d’Odessa dans le sud de l'Ukraine. Il s’agit du plus ancien théâtre de la ville. Une scène détonnait complètement par rapport à l’ambiance qui règne dans la ville depuis plusieurs jours, barricadée de part et d’autre en prévision de l’offensive russe. En guise de pied de nez à la guerre, les musiciens de l'orchestre militaire de l'armée ukrainienne ont joué le célèbre morceau de Bobby McFerrin, «Don't Worry, Be Happy».

Image: Reuters

La vidéo a éveillé la compassion de milliers d'internautes, qui n’ont pas manqué de souligner le courage et la résilience du peuple et des forces d’Ukraine.

Odessa, où se trouve le principal port de l’Ukraine, au bord de la mer Noire, est une ville importante sur le plan des activités commerciales, industrielles et pour le transport. Cette ville est donc stratégique pour les troupes de Vladimir Poutine.

