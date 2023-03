Ces soldats russes ont un message déplaisant pour Poutine

source: uk ministry of defence

Plus de vidéos sur l'armée russe en Ukraine

Ces vidéos donnent l'impression que de nombreux militaires russes ont peu, voir même pas d'équipement du tout. Des images de fusils rouillés et obsolètes ont circulé l'année dernière. Une nouvelle vidéo a également montré récemment un soldat armé uniquement d'un bâton au milieu du champ de bataille. La véracité de ces séquences est difficilement vérifiable, mais des témoignages authentiques de soldats racontent bien la difficulté des conditions auxquelles font face ces mobilisés. (sbo)

Ces vidéos, des soldats les ont diffusées sur Twitter et sur des canaux Telegram. Souhaitant garder l'anonymat, ils disent qu'ils ne refusent pas de se battre pour leur pays, mais qu'ils refusent d'être de la chair à canon , dans des attaques frontales qui peuvent les envoyer vers la mort. Les femmes proches des soldats ne sont pas en reste puisqu'elles ont également envoyé un message au président Vladimir Poutine et à son ministre de la Défense Sergueï Choïgou, demandant à ce que leurs maris puissent rentrer chez eux.

Plus de «International»

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des groupes de soldats russes appelant leur président à l'aide. Ils expliquent être mal préparés, mal équipés et incapables de remplir leur tâche.

Les plus lus

Le Pérou est sous les eaux

Le cyclone Yaku a frappé les régions du nord du Pérou et certaines parties de l'Équateur cette semaine. Le bilan des inondations au Pérou fait état d'une dizaine de morts.

Le cyclone Yaku a frappé le nord du Pérou et une partie de l'Équateur. L'augmentation des précipitations a entraîné des coulées de boue et des inondations dans plusieurs régions, notamment près de la capitale péruvienne. Plusieurs quartiers de Lima et de la ville de Callao ont été déclarés en état d'urgence en raison des fortes précipitations depuis lundi soir.