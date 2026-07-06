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A New York, un hydravion a connu un amerrissage brutal

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A New York, un hydravion a frôlé la catastrophe

Deux personnes ont été blessées lorsqu’un hydravion a effectué un amerrissage brutal, dimanche, dans une rivière de l'Etat de New York, aux Etats-Unis.
06.07.2026, 17:3506.07.2026, 17:35

Les passagers à bord de cet avion ont dû avoir une sacrée frayeur. Le service incendie de la ville de New York a reçu un appel de détresse dimanche midi concernant un appareil Kodiak 100 en difficulté dans l’East River, selon le réseau NBC News. L’appareil volait vraisemblablement trop bas avant d’effectuer un amerrissage brutal, comme le montrent les images ci-dessus.

Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent un petit avion blanc incliné sur le côté avec l’extrémité de son aile gauche plongée dans les eaux. Un hélicoptère du service incendie survolait la zone pour venir en aide aux passagers de l’hydravion qui transportait huit passagers. Les pompiers locaux ont secouru tous les passagers et les pilotes, sains et saufs. L'avion avait décollé des Hamptons, une région située à l'extrémité est de Long Island, toujours l'Etat de New York.

L’appareil devait atterrir à l'hydroaéroport de Skyport situé sur l'East River, mais une rupture du mât a causé son violent amerrissage, selon la FAA (Federal Aviation Administration), citée par le média américain. (sbo)

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