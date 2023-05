Evgueni Prigojine, le chef du groupe de mercenaires Wagner. Image: Service de presse de la société Konkord/imago-images-pictures

Bataille pour Bakhmout: Prigojine écrit une lettre à Choïgou

Les combattants de Wagner tentent, depuis des mois, de s'emparer de la ville hautement stratégique. Le chef de la troupe met désormais en garde Moscou contre une offensive ukrainienne.

En Ukraine, les combats se poursuivent sans relâche autour de Bakhmout, ville considérée comme hautement stratégique. Mais un nouveau défi semble se profiler pour les mercenaires russes de Wagner dans la région orientale de Donetsk. Le chef de l'armée privée, Evgueni Prigojine, a publié lundi 20 mars une lettre adressée au ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. Il y demande des renforts.

D'après Prigojine, les forces armées ukrainiennes prévoient une offensive de grande envergure entre la fin du mois de mars et le début d'avril. L'objectif devrait alors de couper les troupes de Wagner des forces armées russes. Selon le chef de l'armé Wagner, Choïgou doit prendre d'urgence des mesures nécessaires pour empêcher cela.

Actuellement, les unités de Wagner «contrôlent environ 70% de Bakhmout et continuent leurs attaques jusqu'à la libération totale», a-t-il déclaré. Il a donc également joint à sa lettre destinée au ministre de la Défense des informations sur le déploiement des forces ukrainiennes, qui n'ont pas été rendues publiques.

Avance substantielle de l'Ukraine

Selon la présentation de Prigojine, les troupes Wagner sont jusqu'à présent les seules unités russes à combattre à Bakhmout. L'armée russe est donc active sur d'autres parties du front, dans la région de Donetsk.

En Ukraine, en revanche, la confiance règne quant à la possibilité de défendre Bakhmout. La ville comptait autrefois 70'000 habitants, et des milliers d'autres y vivent encore aujourd'hui. Depuis deux mois déjà, les forces armées ont résisté aux attaques les plus violentes de l'ennemi, a déclaré la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar à Kiev. Beaucoup pensaient que la défense ne tiendrait pas plus d'une ou deux semaines au maximum. Non seulement les généraux et les officiers ont réussi à défendre Bakhmout, mais leurs réserves ne sont pas encore épuisées, a-t-elle estimé.

Pouvoir politique conséquent

Bakhmout est déjà convoitée depuis la fin de l'été, et depuis deux mois, les combats se sont transformés en la bataille la plus sanglante de la guerre d'agression russe qui dure depuis plus d'un an. La ville est la partie principale de la ligne de défense établie entre les villes de Siversk et de Bakhmout dans la région de Donetsk après la conquête russe de Sievierodonetsk et de Lyssytchansk.

Si la ville devait tomber, la voie vers les grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk s'ouvrirait aux troupes russes. Une conquête complète de la région de Donetsk se rapprocherait ainsi.