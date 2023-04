la «pleine lune rose» a une particularité très spéciale. Image: Shutterstock

La «pleine lune rose» illuminera le ciel suisse ce jeudi

Changements, croissances... et amour! Cette «pleine lune rose» est la quatrième de l'année. En Suisse, elle sera visible jeudi 6 mars 2023 à l'aube.

Quand aura lieu la pleine lune en avril?

Selon Alarme météo, en Suisse, la lune sera pleine jeudi 6 avril 2023. Elle atteindra son apogée à 5h34 du matin, heure suisse. Cette quatrième pleine lune de l'année sera placée sous le signe de la Balance.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 6 avril?

Ça y est, c'est enfin le printemps et cette pleine lune le confirme! Toutefois, la lune ne sera pas rose à proprement parler. L'origine de son surnom nous vient d'Amérique du Nord. La «Lune rose» – ou Full Pink Moon en anglais – est appelée ainsi parce que:

Elle annonce le début du printemps.

Il s'agit de la période de l'année pendant laquelle les premiers bourgeons roses de Phlox subulata – ou Phlox mousse – éclosent pour laisser apparaître de jolies petites fleurs roses.

La Phlox mousse, c'est ça. Image: Shutterstock

Pourquoi la pleine lune rose est-elle exceptionnelle?

Cette année, la pleine lune d'avril est aussi une pleine lune Pascale. Mais qu'est-ce que ça veut dire?

Le 6 avril aura lieu la première pleine lune du printemps, mais la «Lune Rose» permet aussi d'identifier le jour de Pâques, puisqu'il s'agit du premier dimanche suivant le phénomène. Cette année, Pâques sera donc le 9 avril.

Et pour les plus passionnés d'entre vous, la peine lune du mois d'avril annonce surtout du changement! Au travail, des opportunités devraient vous tomber dans les bras. C'est une période de croissance et de progression de carrière. En amour, prudence. Avec l'arrivée du printemps, les sentiments seront à leur maximum. Attention donc de ne pas céder à l'attirance purement physique. Bien qu'agréable, elle ne suffira pas à démarrer une relation solide. (sia)