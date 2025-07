Vidéo: twitter

Cette scène de basket à Lausanne fait le tour du monde

Le Camerounais Amadou Seini a commis une bourde incompréhensible au Mondial U19 à Lausanne. Elle a entraîné la chute de son équipe.

Plus de «Sport»

C'est une scène surréaliste qui a eu lieu au Championnat du monde U19 de basketball, dimanche à Lausanne. Elle fait un buzz international dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et il y a de quoi!

Dans un match de poule contre l'Australie, le jeune Camerounais Amadou Seini (18 ans) a marqué... dans son propre panier. Et pas de n'importe quelle manière: avec un magnifique dunk, que le géant (216 cm) a claqué rageusement. Auparavant, il s'était parfaitement démarqué pour que son coéquipier effectuant une remise en jeu lui passe le ballon.

Si elle avait été conclue dans le bon panier, celui des Australiens, cette action serait à montrer dans toutes les écoles de basket!

La boulette en vidéo Vidéo: twitter

Forcément, les coéquipiers d'Amadou Seini étaient consternés devant cette scène. Plusieurs se sont pris la tête dans les mains après ce panier lunaire, tout comme les fans camerounais dans les gradins. Juste avant que Seini ne commette sa bourde, un joueur africain – comprenant rapidement la situation – lui a même indiqué avec la main qu'il devait attaquer de l'autre côté. En vain.

On ne sait toujours pas ce qui est passé par la tête de celui qui est présenté comme un grand espoir et qui évolue dans un club italien, auteur par ailleurs d'un match très solide contre l'Australie (15 points et 24 rebonds réussis)...

Une chose est sûre: sa boulette a coûté très cher au Cameroun. Elle a été commise alors qu'il restait seulement 48 secondes dans ce match et que les Africains menaient 80-74. Grâce à ces deux points offerts, les Australiens ont entamé une remontada et sont parvenus à égaliser (83-83) avant la fin du temps réglementaire.

Et finalement, ce sont les basketteurs des Antipodes qui se sont imposés après prolongations (101-96). Le Cameroun, lui. a subi une deuxième défaite dans ce groupe après son revers initial contre la France. ll affrontera les Etats-Unis, ce mardi après-midi, pour son ultime match de poule.

Toutes les seize équipes de la compétition sont qualifiées pour les 8e de finale, mais les derniers de groupe – le Cameroun, pour l'instant, dans la poule D – défieront le premier d'un autre groupe. De quoi hypothéquer les chances d'aller plus loin... (yog)