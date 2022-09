Depp VS Heard: voici la bande-annonce de «Hot Take», le film qui retrace le procès

Hot Take: The Depp/Heard Trial, qui retrace le procès surmédiatisé opposant Johnny Depp et Amber Heard, sera disponible le 30 septembre prochain aux Etats-Unis. La bande annonce a été dévoilée deux jours avant.

Comme tout grand événement people, le procès qui a opposé Johnny Depp et Amber Heard, dont le verdict a été annoncé en juin dernier, aura lui aussi droit à son film. Comme le rapporte Variety, Hot Take: The Depp/Heard Trial sera disponible en streaming, et gratuitement, le 30 septembre prochain sur la plateforme américaine Tubi. La bande annonce a été dévoilée au public le 28 septembre, la voici:

La bande-annonce de Hot Take: The Depp/Heard Trial (2022) Vidéo: watson

Le film retracera donc cette tumultueuse relation, en dehors mais aussi au tribunal, qui a tenu en haleine les foules pendant six semaines. Une production accélérée vue comme une opportunité de parler d'un événement devenu partie intégrante du paysage culturel et de la société d'aujourd'hui. Le métrage «brosse une image unique de ce que des millions de personnes ont vu se dérouler à la Une des journaux pendant l'été», explique le directeur du contenu de Tubi, Adam Lewinson, cité par le média américain.

Au casting...

Johnny Depp sera joué par Mark Hapka, notamment vu dans Parallels ou encore Days of Our Lives. Amber Heard, quant à elle, sera incarnée par Megan Davis, vue dans Alone in the Dark. Outre les deux protagonistes, un rôle important est également attendu: celui de l'avocate star Camille Vasquez, qui a défendu l'acteur dans ce procès pour diffamation. Melissa Marty a été désignée pour la camper.

Megan Davis dans le rôle d'Amber Heard. Image: instagram/keystone

Elaine Bredehoft, l'avocate d'Amber Heard, sera représentée par Mary Carrig, connue pour son rôle dans Law and Order True Crime.

Mark Hapka incarne Johnny Depp. Image: shutterstock/keystone

Déjà en boîte, le film a été écrit par Guy Nicolucci (The Daily Show) et réalisé par Sara Lohman. Hot Take: The Depp/Heard Trial sera disponible aux Etats-Unis dès le 30 septembre prochain. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été annoncée pour l'Europe. (sia)