Exit la soirée pyjama, voici la foam party sur le superyacht de Jeff.

La dernière folie de Jeff Bezos avant ses noces fastueuses

Jeff et la future Madame Bezos ont trouvé le meilleur moyen de noyer les critiques visant leurs noces vénitiennes grandioses.

C'est l'un des événements phares de l'année, et il fait déjà couler beaucoup d'encre: le mariage des Bezos ne plait pas à tout le monde. Il va réjouir en tout cas les principaux intéressés et leurs invités, puisque les festivités s'étendront sur plusieurs jours à Venise.

De jeudi à dimanche, quelque 200 VIP vont converger en direction de la Cité des Doges, que ce soit par yacht ou par jet privé. Sur la liste des invités, les noms les plus prestigieux s'alignent, de Leonardo DiCaprio à Kim Kardashian, en passant par Orlando Bloom, Jared Kushner ou Ivanka Trump. Ce rassemblement hautement pailleté qui devrait coûter quelque 15 millions de dollars est tagué comme le «mariage du siècle». Des proches du couple l' ont déjà comparé aux épousailles extravagantes de la princesse Diana et du prince Charles en 1981.

Alors que l'hôtel le plus luxueux de Venise a déjà été booké, certains acteurs locaux, tout comme certaines associations environnementales, ont condamné d'avance les retombées négatives de cette union clinquante. Il faut dire que pas moins de 95 jets privés ont déjà demandé la permission d'atterrir à l'aéroport de Venise Marco Polo, reléguant le concept d'empreinte carbone à fond de cale. Manifestants, pétitions et même requêtes pour que Jeff participe aux impôts de la ville: la situation est de moins en moins romantique au coeur de l'iconique ville sur l'eau.

La polémique a tellement enflé que la mairie de Venise elle-même a dû calmer les esprits, assurant que la fiesta du fondateur d'Amazon de 61 ans n'aura aucun impact sur le centre historique, et n'engendrera aucune privatisation des espaces publics. Quant aux organisateurs du mariage, ils ont spécifié que le couple s'approvisionnerait à 80% auprès de fournisseurs locaux pour le mariage, des pâtisseries aux sacs cadeaux pour les invités.

Une mousse party pour se consoler

Ouf, voilà qui semble clore le débat, en tout cas dans la tête des futurs mariés fustigés, dont la bonne humeur est loin d'être sabordée. En effet, ceux-ci ne comptent pas faire profil bas, et montrent clairement, au vu et au su de tous, qu'ils vivent leur meilleure vie.

La preuve, Jeff et Lauren ont organisé ce 22 juin une soirée mousse sur leur superyacht de 500 millions de dollars nommé Koru, au large de la Croatie. Et si l'on en croit les images, c'est bien mieux qu'au Mad (mais ça, on l'aurait deviné). Si les polémiques à répétition les ont fait suer, tout ça a été lavé à grands coups de bulles et d'eau claire. Une paparazzade montre les deux tourtereaux embourbés dans leur jacuzzi, s'enlacer langoureusement. La vida loca en version milliardaire, ça donne ça:

Les accessoires incontournables d'une golden mousseparty étaient de sortie: abdos en bétons et chapeau de cow-boy pour Lauren, couvre-chef moche pour Jeff, ballons de plage, et bien sûr, invités qui font glouglou du champagne dans de la mousse aussi dense que du Gillette. Une fête pas rasoir pour un sou. NoOon, on n'est pas jaloux (j'écris ces mots en observant mon vieux climatiseur surbruyant en train de rendre l'âme). Les internautes, eux, n'ont pas goûté aux réjouissances. «Un bel exemple qui montre comment les riches jettent l'argent par-dessus bord», peut-on lire sur X. Ou encore: «la preuve que l'argent n'achète pas la classe».

Les détails du mariage

A voir les clichés capturés par les paparazzis, la mariée n'a pas l'air bien stressée par l'approche du jour J. Il faut dire qu'elle a déjà eu droit à deux belles fêtes de fiançailles. La première avait déjà eu lieu sur le yacht de son chéri, au large des côtes italiennes, en août 2023. De surcroît, le 16 mai 2025, la it-girl de 55 ans a fait son enterrement de vie de jeune fille au Lafayette à Paris, entourée de ses BFF, Kim Kardashian, Katy Perry et Eva Longoria, entre autres.

L'histoire ne nous dit pas si le couple compte organiser une nouvelle soirée mousse dans les eaux du Grand Canal. Mais on en doute, au vu la robe majestueuse qu'il se murmure que la journaliste et pilote portera. Selon le média People, c'est la papesse de la mode elle-même, Anna Wintour, qui aurait aidé la future mariée à choisir sa toge nuptiale. Elle aurait suggéré Oscar de la Renta comme créateur.

Durant les quelques jours de bomba, le couple et leurs invités devraient se reposer à l'«Aman Venice», un monument emblématique datant de 1550. Les sources de TMZ assurent que l'Aman a été entièrement réservé du mercredi 25 juin au dimanche 29 juin. Et voilà, diront les haters, un espace entièrement privatisé! Mais les Bezos ne devraient pas avoir beaucoup de concurrence: la nuitée se cale entre 2000 dollars et 10 000 dollars - une broutille dans la galaxie bezossienne, mais pas pour le jeune cadre dynamique lambda.

L'Aman Venice sur le Grand Canal. Getty Images Europe

On ne sait pas encore où la cérémonie se déroulera exactement. A l'Aman? Ou sur un bateau? Il reste encore une (minuscule) part de mystère autour du «mariage du siècle». Voilà qui risque de nous occuper - bien malgré nous- en cette fin de semaine.