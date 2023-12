Manon Jean-Mistral et Carla Bonesso ont obtenu gain de cause. source: instagram

Montrées seins nus, deux finalistes Miss France font condamner TF1

TF1 et la société de production Endemol ont été condamnées par le tribunal judiciaire de Lille, apprend-on ce jeudi. En cause: le fait que deux finalistes à Miss France 2019 avaient été montrées seins nus à l'antenne.

40 000 euros chacune. Voilà la somme que deux candidates ayant participé à l'émission Miss France en 2019 recevront au titre notamment «du droit à l’image, du droit au respect à la vie privée et du préjudice moral».

En effet, Carla Bonesso et Manon Jean-Mistral, respectivement Miss Aquitaine et Miss Corse 2019, toutes deux finalistes du concours Miss France, avaient été filmées seins nus alors qu'elles étaient en coulisse pendant la grande soirée.

Ce 9 décembre 2018, pas moins de 8 millions de téléspectateurs suivaient le concours, et avaient pu apercevoir l'intimité des deux candidates.

Depuis, ces dernières disent avoir vécu «un enfer», avaient-elles exposé sur le plateau de Touche Pas à Mon poste. Les images avaient en effet circulé sur des sites pornographiques, interdisant aux jeunes femmes le droit à l'oubli.

«Ça a détruit notre image, et ça nous a détruit nous à l'intérieur» Carla Bonesso et Manon Jean-Mistral à TPMP. source: tpmp

A l'époque, les deux candidates assuraient n'avoir reçu que peu d'excuses de la part de la production.

Les avocates de ces dernières - qui sont également porte-parole de l’association «Osez le féminisme» - ont avancé que les caméras avaient été installées dans les vestiaires des candidates régionales «sans que celles-ci n’en aient été informées». Les magistrats ont constaté que les miss sont identifiables et n'avaient pas pu consentir à la diffusion des séquences indiscrètes.

«Ces décisions de justice sont importantes dans la mesure où elles permettent de rappeler que le corps des candidates, et des femmes en général, n’est pas une marchandise à la disposition des sociétés de production» Communiqué des avocates des deux candidates.

Miss France 2024, c'est samedi

Cette décision de justice tombe quelques jours avant la grande finale de Miss France 2024. L'événement sera diffusé samedi soir sur TF1. La gagnante succédera à Indira Ampiot.

Depuis plusieurs années, le comité Miss France tente de réformer l'image du concours et d'éviter l'hypersexualisation des candidates. Mais, comme le note encore le Huffington, il n’a cependant pas encore «mis fin au shooting photo (avant l’élection) et au défilé (le soir de l’élection) qui se déroulent en maillot de bain.»

En 2022, des changements majeurs ont néanmoins été introduits: il n'est plus nécessaire d'être âgée entre 18 ans et 24 ans pour pouvoir prétendre à la couronne. Il n'y a plus d'âge maximal, par contre il faut être majeur. De plus, comme l'avait précisé Alexia Laroche-Joubert à Gala, «certains comités locaux ont maintenu cette limite à moins de 24 ans. Et c'est leur droit». En ce qui concerne la taille, c'est toujours 1m70 au minimum. Par contre, petite révolution...

«Les jeunes femmes doivent être de sexe féminin "à l’état civil", ce qui signifie que le concours est désormais ouvert aux personnes transgenres» source: Gala.

Et vous, allez-vous assister à la finale ce samedi soir?

