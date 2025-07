Harry et William (ici lors d'un tournoi de polo en 2015) ont perdu un membre de la famille dans la famille du côté de leur mère, Lady Diana Spencer. Getty Images Europe

Un nouveau décès tragique frappe la famille d'Harry et William

Le corps de la cousine du prince de Galles et du duc de Sussex, âgée de 20 ans, a été retrouvée le 14 juillet dernier dans la maison de campagne familiale.

Un an tout juste après le deuil de Sir Thomas Kingston, le mari de la cousine germaine du roi, la famille royale est confrontée à une nouvelle perte brutale. Le Sun nous apprend ce lundi que Rosie Roche, la cousine des princes Harry et William, a été retrouvée morte la semaine dernière. Elle était âgée de 20 ans.

Rosie a été saluée comme une jeune femme «appréciée pour sa créativité, son énergie, son amour des livres, de la poésie et des voyages, entre autres talents». image: facebook

Selon le tabloïd britannique, Rosie est décédée à son domicile de Norton, près de Malmesbury dans le Wiltshire, le 14 juillet. Son corps aurait été découvert sur la propriété par sa maman et sa soeur, une arme à ses côtés.

Les équipes d'urgence ont été photographiées en train d'intervenir sur un incident grave au domicile familial vers 13 heures, note le Daily Mail. Une ambulance et de nombreux agents d'intervention locaux étaient présents.

Si une enquête a été ouverte lundi par le tribunal et le coroner de Wiltshire et de Swindon, la police a jugé le décès «non suspect» sans «aucune implication d'un tiers». L'affaire a été ajournée au 25 octobre.

«Il s'agit de la mort subite d'une femme d'une vingtaine d'années. Il n'y a aucune circonstance suspecte et nos pensées vont à sa famille. Nous demandons que leur vie privée soit respectée en cette période terrible» La police du Wiltshire, dans un communiqué

Un avis de décès publié dans le Yorkshire Post mentionnait: «Roche, Rosie Jeanne Burke. Décédée le lundi 14 juillet 2025. Fille chérie de Hugh et Pippa, sœur exceptionnelle d'Archie et d'Agatha, petite-fille de Derek et Rae Long. Obsèques familiales privées. Une cérémonie commémorative aura lieu ultérieurement.»

Ses liens avec les Windsor

Rosie Roche était liée à la famille royale britannique du côté de la mère d'Harry et William, Lady Di. Comme le rappellent les médias britanniques ce mardi, Rosie Roche était la petite-fille d'Edmund Roche, feu Lord Fermoy, dont la sœur était Frances Shand Kydd, la mère de la princesse Diana.

Le 5e baron Fermoy s'est suicidé en 1984, après avoir souffert d'une longue période de dépression. A l'époque, il avait 45 ans.

Rosie, pour sa part, était étudiante en première année à l'Université de Durham. Selon le Sun, elle était en train de préparer ses valises pour un voyage avec des amis au moment de son décès. La professeure Wendy Powers, directrice de l'université a déclaré dans un communiqué: «Le personnel et les étudiants de l'University College sont extrêmement attristés par la mort tragique de Rosie Roche.»



«Rosie était étudiante en première année de littérature anglaise. Elle s'était parfaitement intégrée à l'université et au collège et avait de nombreux amis» Wendy Powers, directrice de l'université de Durham

«Elle était appréciée pour sa créativité, son énergie, son amour des livres, de la poésie et des voyages, entre autres talents. Elle nous manquera beaucoup», conclut la déclaration.

Un autre deuil

Ce décès tragique intervient un an seulement après que Thomas Kingston, le mari de Lady Gabriella Windsor, la cousine germaine du roi. Le financier britannique avait été retrouvé dans la salle de bain d'une dépendance de la maison de ses parents dans les Cotswolds, le 25 février.

L'enquête a conclu qu'il s'était donné la mort avec le fusil de chasse de son père, après s'être vu prescrire des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), un type courant d'antidépresseur.