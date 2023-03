«Je n'ai pas fait tomber mon fils» Poupette Kenza s'exprime

source: sad and useless

Il se trouve qu'il y a une suite à cette vidéo. Dans une autre séquence qu'elle n'a pas postée sur les réseaux, Poupette Kenza vérifie l'état de la main de sa fille et lui demande si ça va.

Poupette Kenza revient également sur les accusations de violences sur mineur dont elle a été accusée. Une vidéo en particulier avait choqué les internautes et avait mis le feu aux poudres. La vidéo postée sur les réseaux montrait l'influenceuse essayer une nouvelle paire de baskets chez elle tout en se filmant et en écrasant, vraisemblablement par inadvertance, la main de sa fille avec son pied.

«Je me rends compte qu'il y a des femmes qui sont allées faire des attestations, des mails. J'ai tous vos noms, tous vos prénoms. Des plaintes ont été déposées»

Elle explique que si on lui a enlevé son fils, c'est parce qu'elle vit un acharnement sur les réseaux sociaux, qu'à l'hôpital, des infirmières ont fait fuiter le dossier médical de son enfant et que les haters ont eu raison d'elle.

Les services sociaux sont donc avertis. Une ordonnance de placement provisoire est prononcée et le petit Khalis est retiré aux parents pendant 8 jours.

Dans sa vidéo YouTube, elle revient sur les 15 derniers jours et sur l'élément déclencheur de toute cette histoire: elle a emmené son fils à l'hôpital, car elle a remarqué qu'il avait une «tuméfaction molle sur la tête» qui s'est avérée être une fracture crânienne. Le problème c'est que Poupette Kenza et son mari n'ont pas réussi à expliquer au personnel médical les raisons de cette blessure.

Si vous ne vivez pas sur «la planète des personnalités des réseaux sociaux qui pètent les plombs», Poupette Kenza, c'est cette influenceuse française suivie par 1 million de followers sur Instagram à 22 ans, connue depuis quelques années pour montrer sa vie de famille sur la Toile. Elle partage son quotidien et celui de ses enfants Seyna et Khalis dans les moindres détails. Mais cette surexposition s'est retournée contre elle.

Après plusieurs semaines de silence, Poupette Kenza s'est exprimée dans une vidéo YouTube qu'elle a postée en début de semaine. Il semblerait que ce soit la mode actuellement chez les influenceurs: dès qu'ils sont au centre d'un scandale, ils partagent leur version des faits face caméra, mais une version qui dit la «vérité» comme ils l'écrivent souvent. Et force est de constater qu'ils ne maîtrisent pas l'art de la synthèse: ce sont souvent des vidéos d'une heure environ. Celle de Poupette Kenza fait 53 minutes.

Plus de «Société»

Nabilla ne skie désormais plus comme ça

Les espions ukrainiens l'ont récompensée et ça scandalise

Voici les métiers qui ont le plus de peine à recruter en Suisse

Les plus lus

Cette position sexuelle demande de l'équilibre

Vous vivez une accalmie au lit? Vous avez la même routine sexuelle? Grâce aux positions du Kamasutra, vous pourrez redonner de l'élan à votre vie amoureuse.

Sortez de la routine sexuelle et plongez dans une aventure amoureuse! Voici ce que promet le Kamasutra ou l'art indien de l'amour. Il y a des positions à la fois excitantes et très intimes. «La position de l'équilibriste» ou «Balance Act» est plus qu'un défi pour un couple amoureux.