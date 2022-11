Comme quoi, le divorce a parfois du bon. instagram marissa.jeanelle

Après son divorce, cette Karen s'est transformée en «Megan Fox»

Marissa Pool a fait un virage à 180 degrés. Cette mère de famille a complètement changé de style suite à son divorce, abandonnant son look de Karen pour celui d'une bimbo façon Megan Fox.

Il y a de l'espoir pour les Karen de ce monde! Être une femme blanche américaine de classe moyenne avec une coupe asymétrique n'est pas une condition irréversible, la preuve avec Marissa Pool. Cette Américaine de 29 ans a radicalement changé de style suite à son divorce. Originaire de Pennsylvanie, la mère de famille est passée du look de Karen à celui d'une bimbo Rock 'n' roll. Elle a troqué sa coupe de Playmobil pour des cheveux longs et noirs et depuis qu'elle est célibataire, elle s'est fait tatouer neuf fois et percer cinq fois. C'est simple, on dirait deux femmes différentes.

Avant...

D'après les pyjamas, cette photo a été prise le jour de Noël (enfin, on espère). capture d'écran

... Après.

Marissa affirme qu'elle n'a jamais eu recours au botox ou au filler car elle dit ne pas avoir les moyens. instagram marissa.jeanelle

Depuis sa métamorphose, Marissa Pool affirme n'avoir jamais été aussi heureuse. Elle raconte sur TikTok qu'elle s'est perdue durant son mariage qui a duré 12 ans.

«J'ai rencontré mon ex quand j'avais tout juste 17 ans. Quand vous vieillissez, vous devenez une personne différente et vos valeurs et croyances changent» Marissa Pool sur TikTok

TikTok semble être devenu un refuge pour cette mère célibataire de deux enfants. Elle partage avec ses 64'000 followers son nouveau quotidien et répond aux nombreuses questions de ses fans, comme par exemple, pourquoi un tel changement? Elle explique que c'est parce qu'elle était mariée à un homme issu d'une famille très conservatrice. «Je n'étais pas autorisée à avoir des tatouages et des piercings. Je devais ressembler et agir d'une certaine façon.» Mais une question (probablement la plus importante) revient sans cesse: pourquoi a-t-elle choisi une coupe de Karen durant tant d'années?

Vidéo: extern / rest

«J'étais constamment en train de décolorer et de teindre mes cheveux, alors, finalement, ils ont cassé. En 2017, j'ai eu le choix entre tout raser ou me faire couper les cheveux. Le processus de repousse a duré des années.»

Une Karen de moins dans ce monde, c'est cette petite branche à laquelle se raccrocher pour un monde meilleur.

