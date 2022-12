«Je ne vois pas de maltraitance sur la vidéo. On y voit des éleveurs qui poussent les bêtes avec un bâton, mais comment vous voulez les faire avancer? Avec la main?»

Plaies ouvertes sur la croupe et les membres inférieurs, malnutrition apparente, les bêtes sont frappées par les éleveurs à coups de bâtons et de gifles violentes. Selon la Fondation Brigitte Bardot, les animaux ne sont pas systématiquement suivis par un vétérinaire, malgré la gravité de leur condition.

Des chevaux roués de coups et qui hennissent de désespoir, parqués dans des enclos minuscules: voici les images, rapportées par la Fondation Brigitte Bardot , capturées lors d'une foire aux chevaux dans le Cantal (France), le 27 octobre.

7 conseils et un «B» pour votre Noël zéro déchet

Pimp tes biscuits! Astuces et vidéo pour débutants & pros

Cet apnéiste s'évanouit à plus de 120 mètres de profondeur

Plus de «Société»

Une enquête menée par la fondation Brigitte Bardot dévoile les sombres coulisses d'une foire chevaline en France, où les bêtes en panique sont entassées et violentées.

Un Romand suivi par un lynx: «Je me dis qu’il aurait pu me sauter à la gorge»

Un bar du New Jersey propose une happy hour pour chiens 🐶 Woof!

Au Canada, des orignaux traversent au passage piéton et c'est trop chou!

Les plus lus

En Suisse, la dernière pleine lune de l'année aura lieu jeudi matin

Jeudi 8 décembre 2022, aux aurores, la Lune sera belle et pleine. Mais qu'a-t-elle de particulier? C'est la dernière de l'année, mais surtout, cette pleine lune s'accompagne d'un phénomène des plus rares. On vous explique tout.

Selon Alarme Météo, cette pleine lune – sous le signe du Gémeaux – sera visible à 5h08 du matin. Soit, deux bonnes heures (au moins) avant les premiers rayons de soleil.