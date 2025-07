Miranda Priestly sera-t-elle toujours digne d'être considérée comme la «Papesse de la mode»?

Les looks du «Diable s'habille en Prada 2» divisent déjà

Les premiers looks de Miranda Priestly, sur le tournage du Diable s'habille en Prada 2, ont été dévoilés. Opinions contrastées au menu.

En voilà une suite qui est attendue de stilettos fermes! Le tournage du Diable s'habille en Prada 2 a débuté ce lundi 21 juillet à New York.

Les fans sont impatients de découvrir le casting 5 étoiles, dont une partie est bien connue: Meryl Streep revient dans le rôle de l'intraitable rédactrice en cheffe Miranda Priestly, et Anne Hathaway replonge dans la peau de la très fraîche - et désormais moins naïve - Andrea (Andy) Sachs.

La première chose que les internautes vont scanner, c'est bien évidemment la garde-robe des personnages cultes que le réalisateur David Frankel a choisi de faire revivre, et qui a fait rêver des générations entières. Ce nouveau dressing de costumes, d'ailleurs, a été dûment pensé par la styliste Molly Rogers.

Récemment, l'on a eu la chance d'apercevoir les premiers looks d'Andy Sachs. Son interprète, comme le note Vanity Fair, a notamment été aperçue dans une robe patchwork multicolore signée Gabriela Hearst, et dans une tenue vintage signée Jean Paul Gaultier, composée d'un veston et d'un pantalon à rayures tennis.

Sur TikTok, Anne Hathaway s'amuse à teaser son nouveau projet en portant un pull bleu. Mais pas n'importe quel bleu.

Le site de BFMTV note qu'il s'agit d'un pull bleu céruléen, un véritable clin d'oeil au premier volet, puisqu'il s'agit de la fameuse couleur qui avait amené Andy Sachs à se faire rabrouer magistralement par sa revêche patronne.

Une nouvelle Miranda qui fait frémir

Et à présent, l'on découvre à travers de nouvelles images du tournage, les atours du Diable herself. L'on a pu découvrir les premières photos de Meryl Streep dans la peau de son alter ego, capturée dans le quartier de Midtown, à New York. Sauf que... certains détails de son look ne passent pas du tout auprès des fans.

Pour commencer, il semblerait que la Papesse de la mode se soit départie du look signature qui a fait son succès. Alors qu'elle se cantonnait à des tenues aux teintes sobres, rehaussées de fourrures, l'on découvre désormais une rédactrice en cheffe dans un trench pêche, une jupe midi marron et une chemise violette.

Heureusement pour les puristes, la coupe de cheveux, elle, n'a pas changé - une pixie aux tons glacés - tout comme les fameuses lunettes de soleil plantées sur le nez.

Mais ce qui glace le sang de nombreux internautes, c'est que la «Anna Wintour du grand écran» porte, en lieu et place d'un sac de grand créateur, une gourde recouverte de strass.

Ciel! extrait de x

Un crime de lèse-majesté pour certains inconditionnels, qui estiment que jamais Miranda ne se baladerait avec «une gourde à la fantaisie extravagante». Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple gourde Qwetch. Selon Vanity Fair, l'accessoire scintillant que l'actrice porte à la main est signé Collina Strada, et coûte, selon Dazed, quelque 100 dollars. Alors oui, ce n'est pas le même rendu qu'un sac Prada, mais ce n'est pas donné non plus. Selon Dazed, ce style, impensable en 2006, est désormais à la mode en 2025, où l'on incorpore à un style étudié des objets devenus viraux, comme des Labubus ou des coques de téléphone Rhode (tous deux diaboliques, on le sait tous).

Face à cette vague de modernité, nombre d'internautes ont fait la tête:

«Aucune de ces tenues n'a l'air emblématique»

«Miranda Priestly a l'air tellement bon marché»

Le jour d'après, c'est un nouveau look qui a été dévoilé, qui a profondément ému le créateur français Simon Porte Jacquemus: on a pu apercevoir aux pieds de la patronne de Runway ses sculpturaux escarpins Cubisto, ainsi qu'une pochette reptile, également signée Jacquemus.

Une véritable surprise pour la maison de couture, puisque, comme l'explique Cosmopolitan, les créateurs de mode «envoient de multiples propositions aux stylistes en charge des costumes, et découvrent en même temps que le grand public lesquelles ont été sélectionnées». Le créateur s'est empressé de partager le look sur Instagram, avec pour légende: «Qu'en penserait le petit garçon de 13 ans que j'ai un jour été?»

Qu'on aime ou qu'on déteste, il faut admettre que Meryl Streep, du haut de ses 76 ans, a toujours autant de charisme, et surtout, elle n'a pas pris une ride.

Au casting de ce second volet, l'on retrouvera Emily Blunt (Emily), mais également Lucy Liu, Justin Theroux, B. J. Novak, Pauline Chalamet et Simone Ashley, qui rejoignent la distribution.

Le Diable s’habille en Prada est sorti au cinéma en 2006. Adapté du roman éponyme de Lauren Weisberger, le film suit la trajectoire de la jeune journaliste Andrea Sachs. En devenant assistante de Miranda Priestly, la rédactrice en chef de Runway, Andy est confrontée à l'impitoyable monde de la mode.

Le scénario de la deuxième partie se focalisera davantage sur le personnage de la tyrannique femme d'affaires. Miranda Priestly va devoir faire face au déclin de la presse papier, et au manque de fonds menaçant son titre. Pour sauver la mise, elle va devoir compter sur Emily Charlton, «son ancienne employée qu'elle a terrorisée pendant des années». On se réjouit déjà.