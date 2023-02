Les invités de la collection automne-hiver 2023 de Diesel à la Fashion Week de Milan ont été accueillis par à une montagne de plus de 200 000 boîtes de préservatifs. Image: diesel

Diesel a fait défiler ses modèles sous des bruits d'orgasmes

Festival du sexe ce mercredi au défilé de la marque italienne. Ça ne pouvait que faire parler. Heureusement, l'acte n'est pas si gratuit.

De la mode et du sexe. L'exaltant mariage qui, en tout temps, a permis d'ébranler l'univers un peu trop guindé du haut de gamme. A ce jeu, c'est Diesel qui est dernièrement apparu en maître. Mercredi 22 février, dans le cadre de la semaine de la mode qui a pris possession de Milan, la griffe italienne a dévoilé une collection automne-hiver 2023 quelque peu... particulière.

Des pantalons taille basse, des robes lacérées, des jeans délavés. Du jean, du jean, encore du jean. Rien d'étonnant à signaler du côté des créations de l'enseigne spécialisée dans le denim. Si ce n'est peut-être l'épouvantable retour en force de la mode des années 2000 qui, au regard des analyses de nos confrères, n'afflige que chez watson.

On espère que vous n'avez pas jeté vos vêtements de 2003. Ils sont à nouveau in si l'on en croit la collection automne-hiver 2023 de Diesel. Image: capture d'écran youtube

En réalité, c'est en dézoomant le tableau et en patientant quelques minutes que l'on a très vite constaté que la star du défilé de Diesel n'était absolument pas le vêtement porté par les modèles, mais le contexte même dans lequel ceux-ci évoluaient. Les spectateurs ont en effet été accueillis par une montagne de plus de 200 000 boîtes de préservatifs de la marque Durex. Ceci accompagné d'une bande-son techno qui, à partir de la cinquième minute, était entrecoupée d'orgasmes et autres gémissements explicites.

Evidemment que vous voulez voir à quoi ça ressemble:

Campagne de prévention

De cette scénographie toute de X ambiant, on aurait pu croire à un acte gratuit ayant pour unique but de créer la polémique. Il n'en est rien. Comme l'explique CNN, la nouvelle collection de Glenn Martens veut explorer les prismes les plus profonds de la liberté et de la recherche du plaisir. Un preservativi – comme on dirait en Italie – permettant au directeur artistique de souligner l'importance des relations sexuelles sans risque, à travers certes le choc, mais surtout l'humour:

«Nous aimons jouer chez Diesel, et nous sommes plus que sérieux à ce sujet» Glenn Martens, directeur artistique de Diesel. communiqué de presse

Raison pour laquelle cette nouvelle collection hivernale était émaillée de quelques tenues appartenant à une capsule à venir. D'après les informations de Fashion Network, cette dernière a été imaginée à quatre mains par Diesel et Durex. Pour célébrer cette première collaboration dans l'histoire de l'enseigne, Glenn Martens a annoncé prévoir distribuer gratuitement 300 000 préservatifs Durex supplémentaires au cours du mois de février dans les magasins Diesel du monde entier.

Il faut dire que depuis son arrivée en octobre 2020 à la direction artistique de la marque italienne, le Belge n'a qu'une idée en tête: rendre à Diesel ses lettres de noblesse. La griffe de denim a en effet connu ses heures de gloire à la fin des années 90 en faisant de la sexualité son fonds de commerce. Et puis marque de fabrique ou non, ce n'est pas un secret: le sexe fait vendre et suscite les plus grands intérêts. La preuve, vous avez cliqué sur cet article.