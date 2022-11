People

La tournée américaine de Taylor Swift fait sauter une billetterie

Taylor Swift a récemment publié son 10e album studio intitulé «Midnights». Image: sda

Le système de la société Ticketmaster a reçu des milliards de requêtes pour le concert de la chanteuse américaine, ce qui a provoqué des blocages.

Après des préventes marquées par une attente interminable et de nombreuses pannes, la vente publique de billets pour la tournée de Taylor Swift aux Etats-Unis a été annulée.

«En raison d'une demande particulièrement élevée [...] et d'un stock insuffisant de tickets restants pour satisfaire cette demande, la vente qui devait avoir lieu vendredi est annulée.»

L'entreprise a expliqué avoir vendu 2 millions de billets pour la star de la pop musique mardi lors des préventes, un record pour un artiste en une journée.

Malgré la mise en place de garde-fous, comme la vérification des comptes des fans et l'octroi de code pour l'achat des places en avance, le site de billetterie s'est plaint dans un communiqué «d'un nombre vertigineux d'attaques de bots».

Des milliards de requêtes

Le système de Ticketmaster a ainsi reçu 3,5 milliards de requêtes, ce qui a provoqué des bugs, a expliqué l'entreprise. Cette cacophonie a relancé le débat sur ce géant du secteur de la vente de billets, qui alimente la frustration des amateurs de musique depuis des années, notamment à cause de frais cachés et de la montée en flèche des prix.

Plusieurs élus américains ont critiqué la fusion en 2010 entre Ticketmaster et le géant du divertissement Live Nation, qualifié de «monopole hors de contrôle» par l'élu démocrate David Cicilline.

Des associations de lutte contre les monopoles et de protection des consommateurs ont récemment appelé à enquêter sur ce groupe, sa situation de force lui permettant selon eux «de faire flamber les prix, d'imposer des frais inutiles et coûteux et d'exploiter les artistes, les salles indépendantes et les fans». (ats/jch)