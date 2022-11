Vidéo: watson

Voici MrBeast, le nouveau roi de YouTube aux 112 millions d'abonnés

On peut dire qu'il a plié le game. MrBeast, un youtubeur américain est officiellement devenu le numéro un de tous les records en recevant le titre de créateur de contenu le plus suivi au monde (et le plus riche).

Durant cette dernière décennie, le suédois PewDiePie s'imposait à la tête du classement des youtubeurs indépendants les plus suivis au monde avec ses 111 millions d'abonnés. Présent sur YouTube depuis 2010, celui-ci s'était fait connaître avec ses vidéos gaming avant de se diversifier au fil des années en s'orientant vers le vlogging. Las de cette vie, le youtubeur multimillionnaire de 33 ans a profité de sa fortune durement gagnée pour prendre sa retraite et déménager au Japon avec son épouse.

MrBeast (à gauche) et PewDiePie (à droite), les deux hommes les plus lourds de YouTube watson

C'est donc tout naturellement que le Youtubeur suédois s'est fait rattraper par MrBeast, un américain de 24 ans qui le talonnait depuis des années et qui a finalement franchi la barre des 112 millions d’abonnés.

MrBeast s’est lancé sur YouTube en 2012 alors qu'il n'avait que 13 ans et orienta son fonds de commerce sur divers défis absurdes comme «compter jusqu'à 100 000». Fort d'une belle notoriété, celle-ci explosa lorsqu'il fit des dons de plusieurs milliers de dollars à destination de youtubeurs et de streamers de Twitch, le faisant grimper ainsi dans le palmarès de la plateforme détenue par Google jusqu'à devenir le numéro deux mondial. L'année dernière encore, il avait créé l'événement en reproduisant les décors de la série à succès Squid Game pour une compétition grandeur nature à laquelle ont participé 456 de ses abonnés.

MrBeast ou Jimmy Donaldson à l'état civil, a gagné 54 millions de dollars en 2021. Il empocherait environ cinq millions de dollars par mois, selon Forbes. Une somme qui fait de lui le créateur de contenu le mieux payé de YouTube.

Mais si MrBeast est le roi du YouTube indépendant, ce n'est pas la chaîne la plus suivie. En effet, ce titre de mastodonte est détenu par T-Series, un label de musique et une maison de production de films indiens qui compte 229 millions d’abonnés et reste pour le moment indétrônable.