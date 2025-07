L'introduction d'un abonnement payant et de publicités de défilement ne va pas plaire à tout le monde. Image: Imago, montage watson

Facebook et Insta vous forcent à faire un choix: ce qu'il faut savoir

Ces derniers jours, Meta a commencé à demander à ses utilisateurs s'ils souhaitent souscrire à un abonnement pour éviter la publicité ciblée. La version gratuite se décline en deux variantes, l'une d'elles incluant des clips publicitaires obligatoires. Voici ce que vous devez savoir.

Steve Haak / t-online

Les utilisateurs de Facebook et d’Instagram doivent actuellement faire un choix concernant la manière dont ils souhaitent continuer à utiliser les services de Meta. En Europe, un message pop-up s’affiche à l’ouverture de l’une de ces plateformes et oblige à prendre une décision avant de pouvoir continuer à utiliser l'application.

Une mise en conformation selon la loi européenne

Deux options s’offrent à vous, souscrire un abonnement pour utiliser Facebook et Instagram «sans publicité», ou continuer à les utiliser gratuitement, comme auparavant, mais avec des publicités personnalisées. En Suisse, l’abonnement existe bel et bien et coûte 7 francs par mois si l’on passe par l’application, ou 5 francs via la version web.

Ce changement découle de la loi européenne RGPD, qui encadre la protection des données personnelles sur les plateformes comme Facebook et Instagram. En avril dernier, l’Union européenne avait infligé une amende de 200 millions d’euros à Meta pour son modèle d’abonnement jugé non conforme.

Pas d’utilisation sans collecte de données

Ainsi, Meta ne permettait pas suffisamment aux utilisateurs de choisir une version du service qui limiterait l’usage de leurs données personnelles. Sous la pression de l’UE, la firme a donc introduit une nouvelle version gratuite avec publicités et censée utiliser moins de données personnelles.

Les associations de consommateurs précisent toutefois que, même dans la version payante, des données sont encore collectées pour personnaliser certaines annonces. Selon la Verbraucherzentrale NRW, l’équivalent allemand d’une association de défense des consommateurs:

«Meta continue de collecter un grand nombre de données et de les utiliser à des fins commerciales»

Meta suit toujours les activités des utilisateurs sur ses plateformes et dresse des profils détaillés. Il peut aussi savoir ce que les utilisateurs font sur d’autres sites web ou quelles applications ils ont installées et utilisent sur leur smartphone. Ces données sont utilisées notamment pour personnaliser les contenus ou à des fins de recherche.

Comment vérifier ses paramètres publicitaires

Pour gérer ses préférences publicitaires sur Instagram, il faut suivre les étapes suivantes:

Sur votre téléphone, appuyez en bas à droite, sur votre photo de profil.

Appuyez en haut à droite sur les trois barres horizontales ou sur l'icône «paramètres» (la roue dentée).

Sur le web, appuyez sur votre photo en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres et confidentialité, puis Paramètres.

Appuyez sur «espaces comptes».

Sélectionnez «préférences publicitaires».

Dans la première section, vous pouvez choisir si vous souhaitez vous abonner ou poursuivre sans paiement, mais avec des publicités.

Si vous choisissez l'option gratuite avec publicités, appuyez ensuite en haut à gauche sur la flèche pour revenir en arrière.

Appuyez sur «paramètres des publicités».

Puis sur «expérience publicitaire».

Là, vous pouvez choisir des publicités personnalisées ou non. Avec les publicités personnalisées, toutes les informations que Meta collecte sur vous sont utilisées pour sélectionner les annonces qui vous sont montrées.

Avec les publicités moins personnalisées, Meta utilise moins de données personnelles pour vous proposer des publicités. Cependant, cela peut entraîner l’apparition de clips publicitaires obligatoires que vous devrez regarder avant, par exemple, de pouvoir faire défiler votre fil d’actualité.

