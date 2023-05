Ladies and Gentlemen, Roger et Mirka Federer. Image: twitter

Roger Federer fait de la pub pour ses propres lunettes au Met Gala

Le néo-retraité, âgé de 41 ans, qui co-présidait l'événement avec Penelope Cruz, Dua Lipa et Michaela Coel, est apparu tiré à quatre épingles dans un smoking noir qu'il a associé à un joli petit nœud papillon.

Roger Federer s'est affiché plus élégant que jamais, avec un look à la James Bond, aux côtés de sa femme Mirka (en rose pastel) au Met Gala à New York, lundi soir.

Portant une chemise blanche immaculée, impossible de louper ses lunettes de soleil sur le tapis rouge, seulement quelques jours après avoir annoncé qu'il lançait sa propre collection, en partenariat (ou une collab' en langage hipster) avec la très chic marque Oliver Peoples.

Roger dans la Grande Pomme

Jeudi dernier, le champion a révélé qu'il avait conclu un accord entre la marque américaine de lunettes et sa ligne «RF», qu'il avait réussi à récupérer (non sans difficulté) à Nike, son ancien sponsor.

Les pièces conçues en commun seront présentées l'année prochaine, mais ce fut une excellente idée d'utiliser LA soirée la plus importante de la mode pour montrer un avant-goût de la collection.

Même en dehors des terrains de tennis, le «Maître» continue à gagner.