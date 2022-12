Kyan Khojandi n'est plus chauve: Twitter n'en croit pas ses yeux

Le Français de 40 ans qui avait annoncé en 2012 sur son compte Facebook avoir perdu ses cheveux a, dix ans plus tard, manifestement trouvé une solution. Mais laquelle?

«Les médicaments ne sont pas adaptés aux femmes», dénonce une médecin

Certains médicaments agissent différemment sur les femmes ou sur les hommes. Il arrive aussi que les femmes soient complètement oubliées dans la recherche. Vera Regitz-Zagrosek, spécialiste de la médecine de genre évoque les erreurs commises jusqu'à présent: l'homme ne doit plus être l'unique mesure dans la recherche.

Les hormones, le poids, les prédispositions à certaines maladies: les hommes et les femmes sont différents. Du moins sur le plan biologique. Et pourtant, la recherche sur les médicaments part souvent du principe que les deux peuvent prendre les mêmes médicaments et les mêmes doses. Dans la recherche, l'homme est la référence.