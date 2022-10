Un politicien tourne un porno pour sa campagne, et il y a un message

Un politicien tourne un porno pour sa campagne et c'est pour la bonne cause

Mike Itkis et Nicole Sage dans «Bucket List Bonanza».

Mike Itkis, politicien américain, pourrait bien avoir inventé la sextape électorale. Il a, en effet, tourné un porno – dans lequel il est partie prenante – pour mettre sa candidature au Congrès en avant. Mais derrière cet activisme culotté, il y a un vrai message.

Dans une campagne électorale, vous devez proposer quelques idées originales pour attirer l'attention, et encore plus pour être effectivement élu. En règle générale, des stands d'information sont installés, des dépliants ou des stylos sont distribués. Un politicien américain, cependant, a opté pour une approche...un peu plus fouillée.

Mike Itkis est candidat à l'élection du 12e district de Manhattan à New York. Mais son problème est qu'il n'est ni candidat pour les démocrates, ni pour les républicains. En gros, il est relativement inconnu. Afin d'attirer l'attention sur lui-même et sur son sujet principal, il a décidé de franchir une étape inhabituelle.

Mike Itkis veut dépénaliser le travail du sexe

Dans la perspective des prochaines élections de mi-mandat, Itkis a co-réalisé et sorti un porno intitulé «Bucket List Bonanza» avec l'actrice Nicole Sage. Le but de la petite projection production? Attirer l'attention sur l'une de ses préoccupations les plus importantes : la dépénalisation du travail du sexe.

«Si je ne faisais que parler, cela ne refléterait pas correctement mon engagement sur le sujet», explique, inébranlable, l'homme de 53 ans à City & State.

Sa démarche audacieuse n'a pas laissé insensible dans les camps opposés. Il a notamment reçu les encouragements de son adversaire républicain Mike Zumbluskas:

«Faites ce qu'il y a à faire. Sans ça, dans cette ville, vous serez ignoré par les médias si vous n'êtes pas démocrate» Mike Zumbluskas, compagnon d'armes

De Pornhub au Congrès

Le 8 novembre prochain, les élections de mi-mandat auront lieu aux Etats-Unis. Elles se tiennent toujours au milieu du mandat de quatre ans du président, et sont considérées comme un baromètre de l'humeur du titulaire.

Lors de ces élections, les Américains votent pour leurs représentants au niveau national et local – déterminant la composition du Congrès (composé du Sénat et de la Chambre des représentants), les gouverneurs et les maires.



En ce qui le concerne, Mike Itkis est candidat au Congrès dans son Etat de New York et espère être récompensé pour son approche inhabituelle.

De l'art de l'autodérision

Itkis, qui travaille à plein temps dans la cybersécurité pour l'armée, sait faire preuve de beaucoup d'autodérision. Sur Twitter, il a partagé une capture d'écran de l'émission humoristique américaine «Saturday Night Live», dans laquelle sa sextape était évoquée avec humour. «Il s'avère que certaines personnes partagent mes positions», a-t-il simplement commenté ci-dessous.

Cependant, la démarche peu orthodoxe n'a pas été facile pour lui.

«Je ne suis pas exhibitionniste, je suis plutôt introverti et je n'aime pas être au centre de l'attention si cela peut être évité. Mais le sujet était trop important pour moi» Mike Itkis, politicien assidu

