Le proprio de Poudlard a trouvé un moyen pour écarter les intrus

Faute de cape d'invisibilité ou de sortilège de protection, le richissime duc de Northumberland a eu recours à une méthode beaucoup plus humaine pour protéger son domaine.

Pas facile, la vie de château. En particulier quand il s'agit d'occuper Poudlard, le mythique château d'Harry Potter. Lassé des visiteurs impromptus sur sa propriété, le duc de Northumberland, douzième du nom, a donc opté pour la manière forte: ériger une barrière de deux mètres autour de chez lui.

Un lieu emblématique et un noble proprio

Il fallait bien ça pour protéger son précieux château d'Alnwick, monument qui soufflera bientôt sa 1000e bougie. Ses murs centenaires et ses riches salons d’apparat ont servi de lieu de tournage aux deux premiers films de la saga Harry Potter, mais aussi à la série Downton Abbey ou encore à un épisode de Transformers en 2017.

«L'Arche du Lion», l’une des sorties de Poudlard, en direction de la cabane de Hagrid et de la forêt interdite. image: Alnwick castle

Et quel occupant plus digne pour ces lieux extraordinaires que l'un des propriétaires terriens les plus riches de Grande-Bretagne? Le très noble duc Ralph Percy, dont la fortune est estimée à pas moins de 350 millions de livres sterling. Excusez du peu.

Le duc de 66 ans est devenu le 12e duc de Northumberland de manière assez brutale. En 1995, son frère aîné, Henry (accessoirement l'un des filleuls de la reine Elizabeth) décède d'une overdose d'amphétamines à l'âge de 42 ans.

Voilà donc le jeune Ralph, 39 ans, propulsé comme successeur de la noble lignée familiale (pour la petite histoire, les Percy sont arrivés en Angleterre en 1067) et dans l'honorable château d'Alnwick. «Je suis toujours terrifié», glisse-t-il au magazine Tatler en 2016.

Le duc Percy et sa fille, lady Melissa, au mariage de cette dernière, en 2013. Getty Images Europe

Le duc et sa famille occupent toujours une partie d'Alnwick - le second plus grand château habité en Angleterre, après celui de Windsor. Une autre partie est ouverte au public durant tout l'été... à condition d'acheter son billet d'entrée.

Une barrière comme protection

C'est pour cette même raison que Ralph Percy a décidé de sévir. Agacé par les nombreux curieux non autorisés, les «comportements antisociaux» et les détritus laissés par les intrus, le duc a annoncé faire ériger une nouvelle barrière autour du château familial. Une clôture en treillis vert viendra remplacer la précédente, une modeste structure en bois.

Les cours du château d'Alnwick ont été utilisées pour filmer les étudiants et le personnel de Poudlard, vaquant à leurs activités quotidiennes. image: alnwick castle

Une mesure qui lui a aussitôt valu le courroux et une levée de boucliers de la part de ses voisins (oui, même les châtelains doivent se farcir des problèmes de voisinage). Persuadés que cette nouvelle construction à «l'aspect industriel plus adapté à un parc d'activités ou à un site scolaire», aura un «impact délétère sur le cadre du château», les habitants du duché se sont soulevé devant le conseil du comté de Northumberland.

C'est le cas notamment d'Andrew Duff, qui vit à quelques centaines de mètres de «Poudlard». Pour lui, c'est certain, le mur donnera «une impression des plus hostiles et négatives pour un emplacement aussi [important]», déplore-t-il auprès du Times.

«Au mieux, cela ressemblera à un parc à thème, [et] au pire – une institution pour jeunes délinquants» George Skipper, qui vit sur une

route adjacente au domaine, au Times.

Il faut croire que leurs arguments ne sont pas tombés dans l'oreille des autorités du duché: le conseil a annoncé la semaine dernière sa décision d'annuler les recours, rapporte le Times. L'une des nombreuses «révoltes des paysans» de plus à se voir écrasée impitoyablement par le duc Percy. Conformément à ses désirs, le château sera bel et bien protégé par une toute nouvelle barrière en métal, qui devrait voir le jour d'ici cet été.

Mais rassurez-vous...

«Poudlard» n'en restera pas moins accessible aux visiteurs officiels. Pour la modique somme de 19,5 livres sterling, vous pouvez aller vagabonder librement dans ses «state rooms», ses salles d'apparat, et, moyennant 17 livres supplémentaires, vous balader dans le jardin d'Alnwick et Lilidorei, son aire de jeux.

Il faut bien cette somme pour avoir accès au «plus grand village de jeux au monde». Fondée par la duchesse de Northumberland en personne, Lilidorei propose des champignons de deux mètres de haut, des toboggans «aussi hauts que des immeubles de huit étages», des lutins, des elfes et 32 kilomètres de guirlandes lumineuses. C'est ça, de vivre dans un château magique.

