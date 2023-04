Ne vous coupez PAS les cils du bas comme ces gens sur TikTok!

Sur TikTok, des internautes adeptes d'astuces beauté foireuses se coupent les cils du bas. A-t-on besoin de vous préciser que c'est une idée débile?

TikTok, des fois, c'est sympa. On y trouve des tutos cuisine, des challenges foireux, des vidéos marrantes où on a pas besoin d'utiliser son cerveau... Et des «astuces beauté» qui, si vous avez de la chance, vous irriteront la cornée jusqu'à votre dernier souffle. Elle est pas belle, la vie?!

Justement, vous pensiez avoir tout vu? Erreur. Dans une vidéo vue plus de 2 millions de fois et repartagée par Huda Kattan, la papesse autoproclamée de la beauté, on voit une jeune femme sortir des ciseaux et se couper... les cils du bas.

Vous trouvez ça con? Tapez «cutting bottom eyelashes» sur TikTok et vous aurez envie de prendre un aller simple pour la Lune. De nombreuses vidéos montrent des personnes se coupant les cils.

Certains avancent que cette technique permet de les rendre plus longs à la repousse. D'autres empoignent les ciseaux pour la simple raison qu'ils «n'aiment pas leurs cils du bas» ou qu'ils «font de l'ombre». D'autres internautes encore le font pour avoir, je cite, des «yeux de chat».

Une ligne de poils qui a avant toute une UTILITÉ

Vous hésitez à vous tondre la partie inférieure de votre œil pour ressembler à un chat? Bah déjà, «bon chance» comme dirait le méchant à Liam Neeson dans Taken. S'approcher une paire de ciseaux aussi près des yeux, ces deux globes gluants qui servent à voir le monde qui nous entoure, c'est comme s'amuser à craquer des allumettes au-dessus d'un bidon d'essence: c'est plutôt dangereux... et très con, aussi.

Mais surtout, ces petits poils ont une utilité. Notamment celle, basique, de protéger l’œil de plein de trucs qui pourraient lui causer des dommages irréversibles à la longue, comme les rayons UV ou la poussière. Les couper revient à virer une protection naturelle contre ces éventuelles agressions extérieures, favoriser les infections en tout genre et augmenter le risque d'irritations permanentes.

On vous conseille donc de ne pas reproduire cette «astuce beauté» chez vous et de poser TikTok un moment. La prochaine connerie qui fera les beaux jours du réseau social est de toute façon déjà en cours d'élaboration.

