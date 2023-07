Les couchers de soleil ne manquent pas en Suisse. Allez donc voir au point 8. Image: Thurgau Bodensee Tourismus/Cyrill Schlauri

Voici les 13 plus belles plages de Suisse

Les vacances sont là, les températures augmentent, l'appel de la plage se fait sentir. La mer Méditerranée n'est certes pas toute proche, mais la Suisse a elle aussi de belles plages à offrir. Avec du sable et tout ce qu'il faut.

Reto Fehr Suivez-moi

Non, la Suisse n'a pas la chance de profiter d'une mer. Mais ses nombreux lacs et rivières offrent de se mettre dans l'ambiance des vacances.

Nous avons sélectionné treize plages suisses qui calmeront votre soif de bronzette au bord de la mer. Et au moins, vous ne débourserez pas une fortune pour louer une chaise longue et un parasol.

Plage de Beckenried (NW)

Nous commençons au bord du lac des Quatre-Cantons. La plage de Beckenried – l'un des plus anciens sites touristiques du lac – est certes petite, mais l'accès est gratuit.

Image: region klewenalp-vierwaldstättersee

En plus de la pelouse, un bassin pour enfants et une pataugeoire permettent aux plus petits de s'amuser. On y trouve aussi un kiosque, des vestiaires et des toilettes. Des stand-up paddles peuvent également être loués – le tout avec une vue magnifique sur le mont Rigi.

PS: Si vous êtes à Beckenried, ne manquez pas le Christen Beck, près de la station de navigation. J'ai rarement aussi bien mangé pendant une pause à vélo.

Plus d'informations ici

Image: Region Klewenalp-Vierwaldstättersee

Plage de Bönigen (BE)

Rooftop lounge sur la plage? Check! A la plage de Bönigen, on peut laisser flotter son regard sur le lac de Brienz et les montagnes et se croire en vacances.

Image: Interlaken Tourismus

Le bassin de 25 mètres situé directement sur la rive est chauffé à 24 degrés. Bassin pour non-nageurs, pataugeoire, café de plage, trampolines aquatiques: il y en a pour tout le monde. Ceux qui préfèrent le lac peuvent louer des kayaks, des canoës, des pédalos ou des paddles.

Plus d'informations ici

Image: Interlaken Tourismus

Plage de Cheseaux-Noréaz et des Pins (VD)

Dirigeons-nous vers le lac de Neuchâtel. Au sud, la plage de Cheseaux-Noréaz et la plage des Pins d'Yvonand, deux petits bijoux. Comme elles ne sont séparées que d'un kilomètre, nous les avons regroupées sous le même point.

Image: cathy gerber

Des pins entourent la plage et créent de petites criques. En faisant face au lac de Neuchâtel, qui semble infini, on se croirait presque au bord de la mer.

Les deux plages sont situées à côté d'un camping et offrent une aire de jeux, un terrain de volley et de la restauration.

Plus d'informations ici

Presque comme à la mer. Image: i nstagram/melaniegoio

Chiemen (LU)

Il ne s'agit ici pas d'une plage, mais d'une presqu'île boisée avec plein de petits endroits pour se baigner. Voici le Chiemen, sur le lac de Zoug.

La presqu'île Chiemen, sur le lac de Zoug. Image: Instagram/marc_oooh

L'île fait partie du canton de Lucerne en tant que (presque) enclave. De beaux sentiers de randonnée longent la rive. Pour un pique-nique ou une pause, vous trouverez plusieurs sites idylliques de baignade et de grillades.

Plus d'informations ici

Plage de Colombier (NE)

Le camping situé à côté de la Plage de Colombier s'appelle Paradis Plage – cela annonce la couleur de ce bel endroit situé au bord du lac de Neuchâtel.

La plage de Colombier. Image: TOURISME NEUCHÂTELOIS

Un peu au sud de Neuchâtel, la plus grande plage de sable de la rive nord du lac attire les visiteurs. Si vous préférez profiter du soleil sur une pelouse verte, celle-ci est adjacente. Les installations du camping peuvent également être utilisées.

Plus d'informations ici

Flurlingen (ZH)

La plage de sable de Flurlingen ne fait certes que 20 mètres de long – reste que c'est une plage de sable.

Image: Gemeindeverwaltung Flurlingen

La longue étendue d'herbe le long du Rhin constitue un lieu d'amarrage idéal. Les installations sont simples et l'entrée gratuite. En revanche, le site ne dispose pas de places de parking.

Plus d'informations ici

La pelouse de Flurlingen. Image: Gemeindeverwaltung Flurlingen

Plage de Gäsi (GL)

Le Walensee est souvent considéré comme un lac de baignade frais. Mais actuellement, l'eau y est bien chaude. Début août 2022, le niveau du lac de Walenstadt a atteint son point le plus bas depuis le début des mesures en 1930.

En arrière-plan, on aperçoit la route menant à Amden, qui s'étend au-dessus des rochers. Image: Amden Weesen Tourismus

La plage de sable de Gäsi offre un panorama spectaculaire sur les montagnes. Un bistrot, une aire de jeux et un terrain de beach-volley complètent l'offre. Grâce à la forêt qui se trouve derrière, de nombreuses places ombragées permettent de se maintenir au frais.

Plus d'informations ici

Hasliberg (BE)

Une autre magnifique plage pour les familles: le lac de baignade de Hasliberg, situé entre la gare de Twing et le village de vacances Reka, offre un panorama de rêve.

Au premier plan, une zone peu profonde pour les enfants. Image: Haslital Tourismus

Une zone peu profonde séparée est idéale pour les enfants, des chaises de plage permettent de s'asseoir confortablement. Ceux qui restent jusqu'au coucher du soleil ne le regretteront pas.

Plus d'informations ici

Quelle ambiance lorsque le soleil descend et n'éclaire plus que les montagnes. Image: Haslital Tourismus

Plage d'Hermance (GE)

Notre voyage se poursuit à l'extrémité sud-ouest de la Suisse. Le village frontalier d'Hermance vaut la peine d'être visité, ne serait-ce que pour sa jolie vieille ville. Mais nous sommes là pour la promenade et la plage, qui donnent un petit air de Côte d'Azur.

On se croirait sur la Côte d'Azur. Image: Genf Tourismus

Sur la dernière pointe, avant que ne commence la France de l'autre côté de la rivière Hermance, un terrain de camping invite à passer la nuit après s'être prélassé sur la plage.

Image: Genf Tourismus

Les enfants disposent d'une aire de jeux et d'un petit espace séparé; les paddles sont également très appréciés ici, et ceux qui veulent simplement se détendre s'installent sur les chaises longues.

Plus d'informations ici

Lake View Locarno (TI)

Le Lido Locarno est connu loin à la ronde. Situé au bord du lac, le complexe propose entre autres des toboggans aquatiques. Le Lakeview, un peu plus loin, est moins connu.

C'est là que se trouve le Lakeview, situé au bord du lac. Image: Ascona-Locarno Tourism - foto Alessio Pizzicannella

Ici, pas de toboggans aquatiques ni de piscines, mais une plage tout aussi magnifique et une pelouse agréable entre les arbres. La restauration y est également assurée. Rien ne vaut une journée d'insouciance au bord du lac Majeur.

Plus d'informations ici

Plage de Salavaux (VD)

Evidemment, elle est incontournable: la plus longue plage de sable naturelle d'Europe sur une eau douce – bienvenue à Salavaux. Situé à l'extrémité sud du lac de Morat, ce petit bijou offre une bande de rive en pente douce. La plage s'étend sur environ 800 mètres.

La plus longue plage de sable naturelle en eau douce d'Europe. Image: Vully-les-Lacs tourisme

Sur la plage gratuite, cinq barbecues sont mis à disposition du public. Mais deux restaurants à proximité permettent également de se restaurer.

A l'attention des lève-tôt: le lever de soleil sur le lac de Morat est d'une beauté presque kitsch.

Plus d'informations ici

Plage de St-Ursanne (JU)

Vous avez probablement déjà entendu parler de St-Ursanne, mais pas pour sa plage. Cette petite ville médiévale au bord du Doubs, qui possède probablement le plus beau pont sur la rivière, vaut le détour. Et si vous y allez en été: ne manquez pas la plage.

Image: Reto Fehr

Le Doubs est retenu en amont de St-Ursanne, au niveau d'un petit barrage. Cela forme un beau bassin dans la partie supérieure dans lequel on peut nager sans problème. La chute d'eau au-dessus de la digue et les lits de gravier en dessous, ainsi que la poursuite du cours de la rivière, occuperont les enfants pendant des heures.

Plus d'informations ici

Vue magnifique de la chute d'eau jusqu'au pont de chemin de fer. Image: Reto Fehr

Plage de Wiedehorn (TG)

Pour finir, nous partons loin à l'est. Au lac de Constance, diverses plages attendent les visiteurs. Nous avons choisi la plage de Wiedehorn à Egnach. Elle se trouve juste à côté du camping Seehorn.

Image: Thurgau Bodensee Tourismus

La piscine dispose d'une grande pelouse, d'un barbecue, d'une pataugeoire avec un système d'écoulement pour retenir l'eau, de terrains de volley et d'un restaurant.

Un ponton mène sur le lac, d'où l'on peut nager jusqu'au trampoline aquatique.

Plus d'informations ici

Une belle passerelle en bois mène au lac de Constance. En face, vous pouvez également facilement descendre dans l'eau. instagram retofoxfehr

Cet article a été publié pour la première fois l'été dernier. En raison de son actualité, il a été retravaillé et publié à nouveau.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder

