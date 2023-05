La parade nuptiale des coqs de bruyère est un spectacle très impressionnant. image: Shutterstock

Vous pourriez les croiser en balade: tout savoir sur les tétras

D'avril à juin, les coqs de bruyère se rencontrent dans les Alpes dans des arènes nuptiales et se battent pour les femelles. C'est un véritable spectacle. Mais comme ces animaux sont très sensibles, vous devez absolument respecter ces règles.

Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Les randonneurs ont souvent l'occasion d'observer des animaux sauvages. Avec les marmottes, les bouquetins, les gypaètes barbus ou les cerfs, cela ne pose généralement pas de problème (si l'on garde bien sûr ses distances). D'autres animaux ne doivent en aucun cas être dérangés. Le tétras-lyre en fait partie. Les oiseaux sont extrêmement sensibles, surtout au moment de la parade nuptiale, d'avril à juin.

Les grands tétras sont encore plus sensibles aux visites indésirables (pour en savoir plus, voir le point 9). Mais concentrons-nous sur les tétras-lyres. Livio Rey, biologiste et collaborateur des relations publiques à la Station ornithologique de Sempach, nous a permis de mieux connaître cet animal.

Qu'est-ce qu'un tétras-lyre?

Le tétras-lyre fait partie des oiseaux de basse-cour. La poule mesure environ 45 centimètres de long, le coq de bruyère environ 55 centimètres. La coloration du plumage est très différente. Alors que la poule est brunâtre et bien camouflée, le coq se distingue par son plumage bleu-noir avec des bandes alaires blanches et du rouge au-dessus de l'œil.

Les mâles et les femelles sont très différents chez les tétras-lyres. image: Shutterstock

En Suisse, le recensement effectué pour l'Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse (2013-2016) a dénombré environ 12 000 à 16 000 mâles. Le tétras lyre se trouve sur la liste rouge en tant que «potentiellement menacé (NT)».

Où vivent ces animaux?

Les tétras-lyres vivent dans les landes subalpines à arbrisseaux, c'est-à-dire autour de la limite des arbres. En Suisse, on les trouve dans tout l'arc alpin.

La répartition du tétras-lyre en Suisse. image: Vogelwarte Sempach

Les tétras-lyres ne sont pas très rares, et les personnes qui se déplacent souvent dans les régions concernées ont de bonnes chances d'en apercevoir un. Surtout maintenant, pendant la parade nuptiale. Ensuite, cet animal timide a tendance à se retirer. Même en automne, le tétras lyre peut encore être observé pendant la parade nuptiale. Mais justement: il y a des règles importantes à respecter, car ces animaux sont très sensibles aux dérangements.

Qu'est-ce qui est si spécial dans la parade nuptiale?

La parade nuptiale des tétras-lyres dure généralement d'avril à juin. Pendant cette période, les tétras-lyres se retrouvent chaque matin de bonne heure dans l'arène nuptiale. Les coqs de bruyère polygames exécutent alors leurs danses. Les lieux de parade restent ainsi en place pendant des années.

Une dizaine de coqs, voire 20 dans de rares cas, se présentent dans une arène et se livrent à des combats rituels. Les plumes de la queue sont hérissées, le corps est incliné. Même si des postures de menace sont adoptées, les combats sont rares. Les bruits de collision et les sifflements sont audibles à plusieurs centaines de mètres.

La scène en vidéo 👇 Vidéo: watson

Les femelles sont attirées par les spectacles et choisissent leur partenaire. La poule pond alors sept à dix œufs et s'occupe seule de sa progéniture.

Quelles sont les règles à respecter?

L'important est toujours de garder ses distances. Vous pouvez aussi profiter brièvement des démonstrations en prenant suffisamment de distance, le mieux étant bien sûr de faire une visite guidée avec des experts (voir point 8).

La plupart du temps, le problème est aussi le suivant: les coqs ne quittent pas le lieu de la parade nuptiale, même si les humains les observent et les dérangent.

«Mais si la voie n'est pas libre, les coqs ne sortent pas de leur cachette et l'accouplement n'a pas lieu» Livio Rey

Deux coqs de bruyère en pleine parade nuptiale. image: Shutterstock

Le mieux est de rester toujours sur les chemins. Les lieux de parade sont généralement un peu à l'écart. Il y a parfois des gardes forestiers en route et si un chemin est fermé dans une région en raison de la période de parade nuptiale, il est clairement indiqué comme tel.

Et en hiver?

Certes, il n'y a pas de parade nuptiale en hiver. Mais les animaux doivent alors économiser leur énergie. S'ils sont effrayés, cela ne met pas leur vie en danger la première fois, mais s'ils sont effrayés plusieurs fois au cours d'un hiver, cela devient critique.

Un coq de bruyère en hiver. image: Shutterstock

C'est en fait très simple: notre terrain de jeu, la nature, est le salon des tétras-lyres et autres animaux sauvages. Vous n'auriez pas non plus envie que quelqu'un entre simplement dans votre salon.

Peut-on s'approcher pour une photo?

Non. Si vous n'avez que des appareils photo de smartphone et que vous ne pouvez pas zoomer sur les animaux, ne vous en approchez pas. Si les animaux se sentent trop dérangés, les femelles restent à l'écart, et dans les cas extrêmes, la parade nuptiale est interrompue.

La poule de tétras choisit le coq de bruyère dans l'arène nuptiale. image: Shutterstock

Et l'attitude «j'étais seul et ce n'est que moi» n'est pas valable non plus. Il ne s'agit pas de la perturbation d'une seule personne. C'est la somme des perturbations qui est problématique pour les poules.

Peut-on entrer par inadvertance dans une arène nuptiale?

C'est peu probable. Les cris sont audibles jusqu'à plusieurs centaines de mètres. De même, les chemins officiels ne traversent généralement pas une arène nuptiale. Mais il existe déjà des zones où celles-ci ne se trouvent pas très à l'écart.

En plein milieu de l'arène de bal. image: Shutterstock

Si jamais vous vous approchez trop près, retirez-vous lentement. Si vous êtes sur le chemin de randonnée, vous pouvez aussi observer brièvement comment les animaux réagissent à votre comportement. Si vous êtes en dehors des sentiers battus, retirez-vous immédiatement jusqu'à ce que vous soyez hors de vue.

Une randonnée avec des tétras-lyres? Oui, mais seulement avec des experts

Oui, il existe des randonnées sur le thème du tétras-lyre. Si vous voulez en réserver une, veillez à ce que le prestataire soit sérieux.

Coqs de bruyère dans la région de La Berra. image: Fribourg Region/Aurèle Nicolet (aurelenicolet.ch)

Et qu'en est-il du grand tétras?

Outre le tétras-lyre, le grand tétras vit également dans nos montagnes. Celui-ci est toutefois considéré comme «fortement menacé» sur la liste rouge. Livio Rey déclare:

«Perturber les grands tétras lors de la parade nuptiale est un non absolu. Ceux-ci sont extrêmement sensibles aux dérangements et fortement menacés. La protection de l'animal est alors une priorité absolue.»