Swiss pourrait déserter Genève

La compagnie aérienne tente un redressement à Genève. Pour réduire les coûts, deux destinations sont supprimées du programme de vols d’été. L'idée d'un retrait complet de l'aéroport ne serait de plus pas écartée.

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La situation est complexe pour Swiss à Genève, notamment à cause de la concurrence d'Easyjet. Keystone

Zurich constitue le hub principal de Swiss. Le second site suisse, à Genève-Cointrin, joue un rôle bien plus modeste pour la compagnie et c’est là que la filiale de Lufthansa accumule les pertes. Des indices laissent désormais penser que la compagnie à croix blanche pourrait tourner le dos à la Cité de Calvin, onze ans après s’être retirée de l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse.

Comme le rapporte la NZZ am Sonntag, les responsables de Lufthansa souhaitent voir Genève repasser dans le noir d’ici à la fin de l’année. A défaut, «des mesures de réduction drastiques» seraient envisagées, indique le journal. Un retrait complet de Genève constituerait une option.

Genève a «une importance stratégique» pour Swiss

Interrogé par nos soins, un porte-parole de Swiss affirme que Genève reste et restera un élément important du réseau:

«Genève revêt pour nous une grande importance stratégique. La région est un hub international majeur, sur les plans politique, économique et sociétal. En tant que principale compagnie aérienne de Suisse, notre ambition est de rester durablement présents à Genève et de continuer à relier la Suisse romande à notre réseau»

Mais dans le même temps, précise le porte-parole, un modèle économiquement viable à long terme est indispensable. «A Genève, nous opérons sur l’un des marchés les plus difficiles d’Europe: coûts élevés, demande fluctuante et présence d’un transporteur à bas coûts dont la part de marché est environ quatre fois supérieure à la nôtre. Cela constitue un environnement économique très exigeant, et nous sommes conscients que les évolutions dans la région sont observées de près.» Par transporteur à bas coûts, Swiss fait référence à EasyJet.

Aucune échéance précise n’a été fixée pour atteindre ces objectifs:

«Il est toutefois clair que nous souhaitons voir des effets rapidement. Il est tout aussi évident que les conditions-cadres du secteur aérien évoluent actuellement très vite. Les développements géopolitiques au Moyen-Orient en sont une illustration particulièrement frappante.»

Les vols de Genève à Mykonos et Catane supprimés

Swiss entend jouer un rôle important à Genève et proposer à sa clientèle une offre de destinations attractive. «Mais cette offre doit être rentable de manière durable à long terme. Cela vaut pour Genève comme pour Zurich.» L’objectif est de rendre le site genevois économiquement stable et viable à l’avenir. Le porte-parole explique:

«Nous y travaillons à l’aide de mesures concrètes et ciblées: nous adaptons notre offre, simplifions les processus et réduisons les coûts.»

Par ailleurs, le programme de vols d’été, entré en vigueur dimanche, montre déjà une réduction des capacités à Genève: un avion d’Air Baltic actuellement exploité pour Swiss est prêté au sein du groupe et temporairement utilisé dans les opérations d’Austrian Airlines. «Pour nous, cela signifie un appareil de moins disponible pour nos propres opérations» précise le porte-parole. Conséquence: certaines fréquences au départ de Genève sont réduites durant la saison estivale, et deux destinations saisonnières ne sont pas desservies. Il s’agit de Mykonos, en Grèce, et de la ville sicilienne de Catane. (trad. hun)