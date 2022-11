Voici comment lire les messages supprimés sur Whatsapp

Tout ce qu'il faut faire pour cela, c'est désinstaller Whatsapp du smartphone et le télécharger ensuite à nouveau depuis le Google Play Store ou l'App Store. Lors de la réinstallation, il suffit de sélectionner l'option «Restaurer les chats à partir d'une sauvegarde» et voilà que même les messages prétendument supprimés par d'autres s'affichent comme s'ils n'avaient jamais été détruits.

Sur sa page officielle, Whatsapp signale également que, selon la version du logiciel, il peut y avoir des problèmes lors de la suppression. Si cela ne fonctionne pas, personne ne nous informe. Par ailleurs, il est important de noter que l'on a jusqu'à deux jours pour supprimer ultérieurement le message, mais plus tôt on le fait moins il y a de chances que le destinataire ait déjà eu l'occasion de lire le message.

Qui n'a jamais été confronté à cette situation: dans le feu de l'action, on tape un message important, mais il atterrit chez le mauvais destinataire. Dans la plupart des cas, ce n'est pas grave et l'affaire peut être facilement résolue. Mais si un message contient des informations privées ou des contenus controversés, cela peut vite devenir embarrassant pour l'expéditeur. Surtout si ce n'est pas la meilleure amie ou le meilleur ami qui l'a reçu, mais les collègues de travail ou les parents.

Voici MrBeast, le nouveau roi de YouTube aux 112 millions d'abonnés

On peut dire qu'il a plié le game. MrBeast, un youtubeur américain est officiellement devenu le numéro un de tous les records en recevant le titre de créateur de contenu le plus suivi au monde (et le plus riche).

Durant cette dernière décennie, le suédois PewDiePie s'imposait à la tête du classement des youtubeurs indépendants les plus suivis au monde avec ses 111 millions d'abonnés. Présent sur YouTube depuis 2010, celui-ci s'était fait connaître avec ses vidéos gaming avant de se diversifier au fil des années en s'orientant vers le vlogging. Las de cette vie, le youtubeur multimillionnaire de 33 ans a profité de sa fortune durement gagnée pour prendre sa retraite et déménager au Japon avec son épouse.