Le chef schwyzois Dominik Hartmann est élu «Cuisinier de l'année 2027» grâce à sa cuisine entièrement végétarienne au restaurant Magdalena. images: site officiel du magdalena

Voici le «Cuisinier suisse de l'année 2027» élu par le Gault & Millau

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Le chef schwyzois Dominik Hartmann entre dans l'histoire du célèbre guide gastronomique en devenant le tout premier lauréat à obtenir la plus haute distinction avec une cuisine exclusivement végétarienne.

Coup de tonnerre et vent de fraîcheur sur la haute gastronomie suisse. Le guide Gault & Millau a récompensé Dominik Hartmann du titre convoité de «Cuisinier de l'année 2027». A la tête du restaurant Magdalena, situé à Rickenbach dans le canton de Schwyz, le cuisinier signe un exploit inédit: c'est la toute première fois que cette distinction suprême est attribuée à un chef proposant un menu entièrement végétarien.

Une consécration majeure qui vient concrétiser l'ascension fulgurante du chef schwyzois. Déjà désigné «Révélation de l'année 2021» puis «Étoile montante» en 2023 et 2025 par le Gault & Millau, Dominik Hartmann s'est imposé grâce à une signature culinaire audacieuse, sans compromis et résolument moderne.

«Dominik Hartmann incarne le végétarisme 2.0. Sa cuisine est axée sur les légumes, tout en restant gourmande et pleine de surprises. La jeune brigade de Magdalena manie la pincette avec précision, maîtrise l'umami à la perfection et fait le bonheur des convives. Réussir un tel pari avec une cuisine exclusivement végétale, loin des grandes villes et en pleine campagne, n'allait pas de soi.» Urs Heller, rédacteur en chef du Gault & Millau

Un palmarès diversifié

L'attribution du titre à Dominik Hartmann s'inscrit dans la continuité d'une décennie de distinctions riches et variées décernées par le guide. Le tableau ci-dessous regroupe les tenanciers de cette distinction sur les dix dernières éditions:

image: ats

Sur la dernière décennie, la Suisse romande est parvenue à s'imposer à trois reprises au sommet du classement grâce aux sacres de Franck Giovannini (Restaurant de l'Hôtel de Ville à Crissier) pour l'édition 2018, de Benoît Carcenat (Valrose à Rougemont) en 2023 et de Jérémy Desbraux (Maison Wenger au Noirmont) pour l'édition 2026.

La région maintient ainsi une présence régulière au plus haut niveau de la gastronomie helvétique, même si les chefs alémaniques et tessinois continuent d'occuper la majorité des places d'honneur du guide.

Engagement écologique également salué

Outre le sacre de Dominik Hartmann, le Gault & Millau a récemment récompensé d'autres acteurs majeurs de la scène gastronomique. Le chef Stefan Beer a notamment été sacré «Green Chef of the Year» 2027 pour son travail au restaurant Radius (17/20, 1 étoile), au sein de l'hôtel Victoria-Jungfrau à Interlaken.

Stefan Beer se distingue par une démarche hyperlocale stricte: tous les ingrédients de sa carte sont issus d'un rayon maximal de 50 kilomètres. Qu'il s'agisse de truite de Sigriswil, de gingembre cultivé à Uetendorf ou d'herbes de son propre potager, le chef bernois valorise le terroir régional tout en éliminant les transports superflus.