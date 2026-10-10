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Pourquoi vous devriez vous laisser tenter par le cocktail en canette

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Les cocktails en canette ont mauvaise réputation. Notre expert maison nous dit ce qu’il en pense.Image: obi

Pourquoi vous devriez vous laisser tenter par le cocktail en canette

Longtemps associés aux soirées au bord du lac et aux boissons bas de gamme, les cocktails prêts à boire en canette ont envahi nos supermarchés. Mais que valent vraiment ces boissons prémélangées? Voici pourquoi la science donne (souvent) raison au cocktail en canette.
10.10.2026, 12:2510.10.2026, 12:25
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Tout a commencé à l’été 2020, à la gare de St Pancras, à Londres. Avant de monter dans l’Eurostar pour Paris, je voulais vite passer chez Marks & Spencer acheter de quoi grignoter. Mmmmmmh… Sriracha Prawn Tacos, Mini Pork Pies, Rainbow Bhajis, Edamame and Butterbean Crush (misère, pourquoi on n’a pas des trucs aussi bons chez nous??)… Et puis, là, j'avise le frigo des boissons:

Un mur entier de jolies canettes aux designs accrocheurs, avec des noms comme Peach Bourbon Smash, Pink Grapefruit Paloma ou Blood Orange Margarita.

RTD Cocktails - Dosencocktails noch und nöcher.
Naaaan, c'est pas moi qui ai pris la photo, mais elle fait parfaitement l'affaire. Image: Shutterstock

Pfiou. Et vous savez quoi? A ce moment-là, c’était pile ce qu’il fallait. Un cocktail glacé? Franchement, difficile de trouver mieux quand on est dans le train direct entre Londres et Paris. Et le fait qu’il sorte tout prêt d’une canette rend le truc encore un poil plus kitsch – mais pas moins fun.

RTD cocktail on the Eurostar
Joli, non? Là, c'est moi qui ai pris la photo en 2020, dans l'Eurostar.Image: obi

Ok, le côté «cheap», on y revient juste après. Mais d’abord, une petite précision: c’était il y a déjà six ans. A l’époque, le choix de cocktails en canette était déjà conséquent au Royaume-Uni – bien plus qu’ici, par exemple. Depuis, le marché a littéralement explosé.

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L’an dernier, les ventes de cocktails prêts à boire – les fameux Ready-to-Drink-Cocktails, ou RTD dans le jargon – ont atteint 704 millions de livres sterling. Et à la fin de cet été, elles avaient encore progressé de 12%. Désormais, les gammes maison ne sont plus réservées aux supermarchés plutôt chic comme Marks & Spencer. Aldi et Lidl s’y mettent eux aussi à fond. Enfin, à fond… à grands coups de shaker.

Les gourous du marketing ont même trouvé un nom à cette époque: the great tinification – en gros, «la grande mise en canette» – des boissons. Et le phénomène a depuis largement dépassé les frontières britanniques. Et il a fini par arriver chez nous. Jetez un œil au rayon frais de votre supermarché ou du kiosque de la gare: ça fait un bail que le choix ne se limite plus au Jack & Coke et au Smirnoff Lemon.

RTD cocktails. Dosen-Cocktails
Eh oui, le design du produit, ça compte.Image: obi

Le verdict

Bon alors, cheap ou pas cheap? Que ça soit clair: le pschitt d’une canette qu’on ouvre n’a pas tout à fait la même élégance qu’un barman maniant le pic à glace dans la pénombre d’un bar clandestin. Le cocktail en canette fait vite station-service. Et forcément, on se dit que ça doit être de la gnôle bas de gamme.

Sauf que non. Si on s’en tient aux faits, les RTD sont souvent meilleurs que ce qu’on vous sert dans un bar pour 18 francs.

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Vu leur tête, on préfère ne pas imaginer la qualité du cocktail qu’ils pourraient nous préparer.Image: eng/watson

D’abord, il y a la précision du dosage, identique d’une canette à l’autre. Un barman débordé en plein rush du samedi soir remuera peut-être votre Martini cinq secondes de moins – et hop, il ne sera pas assez froid – ou versera un peu trop de vermouth – et hop, il ne sera plus assez sec. En production industrielle, en revanche, un Spritz ou un Negroni en bouteille est dosé au dixième de pour cent près. Et pour les versions gazeuses, le CO₂ est injecté sous pression de façon ultra-précise, ce qui leur permet de rester bien pétillantes.

Avec les cocktails très alcoolisés, sans jus de fruits et où les spiritueux dominent (comme le Negroni ou l’Old Fashioned), un autre phénomène entre en jeu: le «marrying». Lorsque ces ingrédients restent mélangés plus longtemps, comme dans une canette ou une bouteille de RTD, ils finissent par «se marier». L’alcool s'adoucit, les molécules d’eau et d’alcool se lient plus étroitement et les arômes végétaux se fondent les uns dans les autres. Le cocktail devient nettement plus rond et plus doux. C’est aussi pour ça que de nombreux bars préparent certains cocktails plusieurs semaines à l’avance, les fameux pre-batched drinks.

Pre-batched bottled RTD cocktails.
Tout prêt en bouteille, ça fait tout de suite un peu plus chic qu’en canette. Et franchement, pourquoi s’en priver?Image: tanqueray/belvedere/campari

Même chose pour les apéritifs moins alcoolisés, surtout ceux qui jouent sur l’amertume, comme le Campari Spritz ou le Tanqueray Aperitivo. Eux aussi connaissent un joli succès en version prémélangée en bouteille, tout comme les RTD en canette.

Sauf que… la physique a ses limites. Et dans l’univers des cocktails RTD, ça se complique dès qu’il faut du jus frais ou du blanc d’œuf. Un bon Whiskey Sour doit beaucoup à cette mousse veloutée obtenue en secouant vigoureusement le shaker. Impossible de conserver ça sur une étagère.

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Quant au jus de citron vert ou de citron frais, il perd en quelques heures son côté vif et frais en s’oxydant. Les fabricants doivent donc le pasteuriser, ce qui n’a rien de scandaleux en soi, mais le goût change forcément. Ou alors recourir à des mélanges d’acides artificiels. Bref, un Daiquiri en canette n’arrivera jamais à la cheville d’un Daiquiri fraîchement préparé au shaker.

Alors, choisissez bien!
Alors, choisissez bien!Image: shutterstock

Conclusion, côté qualité: tout ce qui est très alcoolisé (Negroni), amer (Aperitivo) ou bien pétillant (Spritz, Paloma) marche très bien en version prête à boire. Alors, la prochaine fois que vous prenez l’apéro au bord du lac après le boulot, aucune raison d’avoir honte: la science est avec vous. Santé!

Pocket Negroni - RTD Cocktail - Dosencocktail https://whiteboxcocktails.com/products/pocket-negroni
Pocket Negroni. POCKET NEGRONI, les gars! La méga classe.Image: whitebox cocktails

Et les cocktails fruités… mouais, bon, ok, de temps en temps, on peut bien assumer un petit côté cheap. Là aussi: santé!

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