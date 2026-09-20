Ces New-Yorkais sont prêts à payer 60 dollars pour une miche de pain
New York connaissait déjà la pizza au fromage à 40 dollars, le corn-dog à 28 dollars ou encore le studio de 8 mètres carrés à 1000 dollars par mois. Désormais, c'est au tour d'une boulangerie de repousser les limites de la décence avec une (a priori) aussi simplissime que banale miche de pain de seigle.
Depuis son ouverture le 10 septembre à la frontière entre SoHo et Nolita, à Manhattan, la boulangerie Rye by Martin Auer fait beaucoup parler d’elle. La raison tient essentiellement à un chiffre: 60 dollars, soit environ 47 francs, pour une miche de pain.
A ce prix-là, rassurez-vous, vous n’avez pas affaire à une petite baguette malingre. La bête pèse environ 1,5 kilo et se compose de seulement quatre «ingrédients»: farine de seigle bio, eau, sel et «temps», comme aime à le présenter la maison. Aucun additif ni levure industrielle.
Le pain est l’œuvre de Martin Auer, boulanger autrichien à la tête d’une entreprise familiale bien implantée dans son pays. Pour sa première adresse américaine, l’homme a décidé de faire dans le minimalisme: la boutique de quelque 280 mètres carrés ressemble, évidemment, davantage à une galerie de design qu’à une boulangerie traditionnelle.
Et la fabrication est prise très au sérieux. La farine de seigle bio est importée d’Autriche, tout comme le levain familial, qui aurait plus de 50 ans. Sa préparation prend environ une journée. Après avoir été mélangée, reposée, façonnée puis fermentée, la pâte passe environ 70 minutes au four. Le pain doit ensuite patienter au moins huit heures sur des claies avant de pouvoir être découpé.
Le tout est cuit dans un four de deux tonnes spécialement importé d’Allemagne. Quitte à vendre du pain à 60 dollars, autant ne pas faire les choses à moitié.
Et pour ceux qui n’ont pas envie de contracter un prêt immobilier pour leur petit-déjeuner, Rye propose aussi une demi-miche à 30 dollars et un quart à 15 dollars. On peut également commander des tartines garnies de beurre et ciboulette, saumon fumé, brie, pâte chocolat-noisette ou encore œufs de poisson.
Sans surprise, sur le réseaux sociaux, le tarif ne manque pas de couper court à l'appétit. «Le pain est censé être quelque chose d’humble, que l’on partage, pas quelque chose dont on se vante», s’est notamment indigné un internaute.
Martin et son fils Tim Auer assument, eux, leur positionnement. Ils mettent en avant les matières premières importées, la fabrication entièrement artisanale et, surtout, les coûts liés à une boutique installée sur Lafayette Street, dans l’un des secteurs les plus chers de Manhattan.
Et le goût?
Le plus embêtant pour les détracteurs, c’est que le fameux pain semble effectivement très bon. La journaliste gastronomique de Grub Street assure:
Le New York Post arrive à peu près à la même conclusion et raconte avoir observé les clients repartir avec les miches les unes après les autres. Depuis l’ouverture, les curieux font même la queue devant la boutique.
Les bobos, eux, sont conquis
@nycfoodfaves Would you pay $60 for a loaf of bread? This new Austrian bakery in Soho specializes in rye sourdough & uses 65 year old starter with a VERY steep price tag. #sourdough #nycbakery ♬ original sound - NYC Food Faves
Finalement, le plus new-yorkais dans cette histoire n’est peut-être pas de vendre une miche de pain 60 dollars. C’est de réussir à convaincre les gens de trépigner pour l’acheter.