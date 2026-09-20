Avant de vous étouffer, laissez-nous vous expliquer pourquoi les bobos new-yorkais sont prêts à débourser une petite fortune pour goûter au pain de chez Rye. image: tiktok

Ces New-Yorkais sont prêts à payer 60 dollars pour une miche de pain

A New York, il n'y a plus que les loyers ou les cocktails qui coûtent un rein: désormais, même la miche la plus désirable de la Grosse Pomme se vend à 60 dollars pièce.

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New York connaissait déjà la pizza au fromage à 40 dollars, le corn-dog à 28 dollars ou encore le studio de 8 mètres carrés à 1000 dollars par mois. Désormais, c'est au tour d'une boulangerie de repousser les limites de la décence avec une (a priori) aussi simplissime que banale miche de pain de seigle.

Ladite miche. image: @rye.martinauer

Depuis son ouverture le 10 septembre à la frontière entre SoHo et Nolita, à Manhattan, la boulangerie Rye by Martin Auer fait beaucoup parler d’elle. La raison tient essentiellement à un chiffre: 60 dollars, soit environ 47 francs, pour une miche de pain.

A ce prix-là, rassurez-vous, vous n’avez pas affaire à une petite baguette malingre. La bête pèse environ 1,5 kilo et se compose de seulement quatre «ingrédients»: farine de seigle bio, eau, sel et «temps», comme aime à le présenter la maison. Aucun additif ni levure industrielle.

Ladite bestiole. image: @nycfoodfaves

Le pain est l’œuvre de Martin Auer, boulanger autrichien à la tête d’une entreprise familiale bien implantée dans son pays. Pour sa première adresse américaine, l’homme a décidé de faire dans le minimalisme: la boutique de quelque 280 mètres carrés ressemble, évidemment, davantage à une galerie de design qu’à une boulangerie traditionnelle.

Comme c'est joli! Après tout, il faut bien appâter les bobos de New York. image: @nycfoodfaves

A l'intérieur, vous ne trouverez qu'une chose: du pain de seigle. image: @nycfoodfaves

Et la fabrication est prise très au sérieux. La farine de seigle bio est importée d’Autriche, tout comme le levain familial, qui aurait plus de 50 ans. Sa préparation prend environ une journée. Après avoir été mélangée, reposée, façonnée puis fermentée, la pâte passe environ 70 minutes au four. Le pain doit ensuite patienter au moins huit heures sur des claies avant de pouvoir être découpé.

Le tout est cuit dans un four de deux tonnes spécialement importé d’Allemagne. Quitte à vendre du pain à 60 dollars, autant ne pas faire les choses à moitié.

Et pour ceux qui n’ont pas envie de contracter un prêt immobilier pour leur petit-déjeuner, Rye propose aussi une demi-miche à 30 dollars et un quart à 15 dollars. On peut également commander des tartines garnies de beurre et ciboulette, saumon fumé, brie, pâte chocolat-noisette ou encore œufs de poisson.

Sans surprise, sur le réseaux sociaux, le tarif ne manque pas de couper court à l'appétit. «Le pain est censé être quelque chose d’humble, que l’on partage, pas quelque chose dont on se vante», s’est notamment indigné un internaute.

Tim et Martin Auer, les fondateurs de Rye. image: @rye.martinauer

Martin et son fils Tim Auer assument, eux, leur positionnement. Ils mettent en avant les matières premières importées, la fabrication entièrement artisanale et, surtout, les coûts liés à une boutique installée sur Lafayette Street, dans l’un des secteurs les plus chers de Manhattan.

Et le goût?

Le plus embêtant pour les détracteurs, c’est que le fameux pain semble effectivement très bon. La journaliste gastronomique de Grub Street assure:

«Avant de vous emballer, sachez que je l'ai goûté et je peux vous assurer qu'il vaut largement son prix» Charlotte Druckman, journaliste gastronomique chez Grub Street

Le New York Post arrive à peu près à la même conclusion et raconte avoir observé les clients repartir avec les miches les unes après les autres. Depuis l’ouverture, les curieux font même la queue devant la boutique.

Finalement, le plus new-yorkais dans cette histoire n’est peut-être pas de vendre une miche de pain 60 dollars. C’est de réussir à convaincre les gens de trépigner pour l’acheter.

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Vidéo: watson