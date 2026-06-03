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USA: Un combattant de MMA neutralise un passager dangereux en plein vol

Vidéo: watson

Cet ex-combattant de MMA était pile au bon endroit

Aux Etats-Unis, un passager déséquilibré a tenté de sauter d'un avion en plein vol, provoquant un atterrissage d'urgence à Miami. L'homme a été neutralisé par un autre passager, ancien combattant de MMA et ceinture noire de ju-jitsu.
03.06.2026, 11:5703.06.2026, 11:57

C'est un scénario digne d'un téléfilm d'action. Lors d’un vol de la compagnie Frontier Airlines, un passager déséquilibré a tenté d’ouvrir de force les portes de sortie et de pénétrer dans le cockpit lors d’une crise de rage. L’homme s’en est également pris au personnel de bord, forçant le vol à être dérouté vers Miami. Il a finalement été maîtrisé par un ancien combattant professionnel de MMA de Chicago venu à la rescousse, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus.

Le vol 3345 de Frontier Airlines a quitté San Juan, à Porto Rico, et se dirigeait vers l'aéroport international O'Hare de Chicago dimanche lorsqu'une «perturbation de passagers » a été signalée par les membres d'équipage, a déclaré la Federal Aviation Administration dans un communiqué. Le personnel de bord et d'autres passagers ont signalé avoir aperçu un homme essayant d'ouvrir les portes de sortie, affirmant vouloir quitter l'avion, comme le relate CBS News.

Lorsque ce passager turbulent a commencé à perturber le voyage, les personnes assises à proximité se sont levées et ont changé de place, mais pas John Longood, de Chicago. Il a déclaré être reconnaissant d'être si près de cet homme et savait exactement ce qu'il fallait faire. L'ancien combattant professionnel d'arts martiaux mixtes et ceinture noire de jiu-jitsu brésilien est immédiatement intervenu pour maîtriser l'individu dans le plus grand des calmes.

La séquence a été filmée par un passager:

Vidéo: watson
«C'était comme maîtriser un enfant en pleine crise de colère. J'ai en quelque sorte attaché ses jambes avec les miennes et contrôlé ses mains»
John Longood CBS NEWs

L’ancien combattant a déclaré avoir maintenu le passager au sol jusqu’à ce que l’avion effectue un atterrissage d’urgence à Miami, où la police locale est montée à bord. La police du shérif de Miami-Dade a arrêté Juan Reyes, 51 ans, accusé d’avoir tenté d’étrangler une hôtesse de l’air, d’avoir forcé l’ouverture d’une porte de sortie et d’avoir pénétré par effraction dans le cockpit, ainsi que d’avoir uriné sur le sol des toilettes de l’avion.Outre les procédures judiciaires, il pourrait se voir infliger une amende supérieure à 40 000$ par la Federal Aviation Administration. (sbo)

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