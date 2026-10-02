Vidéo: watson

Cette IA trompe 48% des humains

L'entreprise Tavus présente Griffin, le premier modèle d'interaction humaine en face-à-face, ouvrant une nouvelle voie à l'avenir de l'IA conversationnelle

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L'entreprise Tavus, basée a San Franscisco, propose des modèles d'interaction permettant aux machines d'interagir comme le font déjà les humains. Son nom: Griffin. A la manière d’une conversation en visioconférence, vous vous adressez à une personne qui, en réalité, n’en est pas une.

Tavus se vante même d’avoir créé la première intelligence artificielle à avoir réussi le test de Turing. Ce test est une expérience de pensée proposée en 1950 par le mathématicien Alan Turing pour évaluer la capacité d’une machine à imiter une conversation humaine de manière indiscernable.



La personne sondée doit déterminer qui est l’humain et qui est la machine. Si cette dernière parvient à tromper l'humain dans une proportion définie – souvent fixée à plus de 30 % des cas selon les critères originaux de Turing –, elle est considérée comme ayant réussi le test. Dans une étude menée en direct, 48% des participants ont cru converser avec une personne réelle plutôt qu'avec une IA.

La découverte de Griffin a été rendue possible grâce à des années de recherches menées par l’entreprise sur les différentes composantes de l’interaction humaine. L’équipe de recherche, dont les travaux ont été cités plus de 90 000 fois, a développé des modèles de pointe dans les domaines de la perception, du timing conversationnel et de la vidéo expressive.



Dans une vidéo promotionnelle, Tavus présente «Vanessa», son assistante IA, comme une jeune femme rousse plus vraie que nature, qui répond avec une aisance sidérante. (sbo)