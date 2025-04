Berlin? Paris? Barcelone? Quelle ville offre les meilleures «places to B»?

Ces 5 villes européennes sont les meilleures pour les fêtards

Voici le top 5 des villes européennes qui offrent les scènes musicales les plus dynamiques, comprenant une variété de clubs, de concerts et de festivals en plein air.

Plus de «Société»

Qui dit jour férié dit esprit de fête. Voici donc un article qui tombe à pic. En effet, le site de réservation Omio a dévoilé ses propres classements des «meilleures capitales de la musique.» En d'autres mots, voici où vous devriez booker votre prochaine destination de vacances si vous voulez faire une bomba de tous les diables en Europe.

50 villes ont été passées au peigne fin, et les listes ont été dressées en fonction de divers critères, comme l'explique le compte Instagram de Views France. Notamment:

«Le nombre de festivals en plein air, le nombre de clubs et de salles de concert, le prix moyen des billets, ainsi que la variété des genres musicaux diffusés, tels que la pop, l’électro ou la musique classique» Le compte Instagram de Views France

Omio fait un classement spécifique pour les fans de musique mainstream, autrement dit, le contraire de ce que le site de réservation décrit comme des musiques «classiques et raffinées». Voici les cinq villes européennes qui ont le plus à offrir dans ce secteur.

Londres

London is calling, et ce n'est pas une surprise que «The Old Smoke» rafle le haut du podium. Les plus grandes pop stars y convergent pour leurs tournées internationales, ce qui fait de Londres une destination de vacances de choix. La ville est également un lieu privilégié pour les amateurs de comédies musicales, avec le célèbre West End qui présente des classiques comme Hamilton ou Wicked. Le mauvais côté: le prestige a un coût: les billets sont souvent assez chers.

Image: In Pictures

Paris

Paris se place en bonne position grâce à son emblématique Stade de France, l'une des plus grandes salles de concert d'Europe. Lady Gaga et Michael Jackson s'y sont déjà produits. Omio vante également une scène musicale indépendante florissante. Le Pitchfork Music Festival offre un bon moyen d'expérimenter le paysage musical parisien.

Image: NurPhoto

Budapest

Une scène musicale qui bouge, à une fraction du prix de celle de Londres. Omio cite en exemple le Théâtre Madách, et évalue le prix moyen d'un billet à...33 euros (env. 30 francs suisses).

Image: Anadolu

Berlin

Inutile de présenter la légendaire scène nocturne berlinoise. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, tous les penchants (musicaux), de la techno, à la pop, en passant par le rock, le métal et des trucs underground vachement plus difficiles à décrire. Avec ses 36 clubs, dont des établissements mondialement connus comme le Berghain et le Tresor, la capitale s'assure qu'aucun fêtard ne soit laissé sur le côté du trottoir.

Image: NurPhoto

Prague

Omio vante avant tout la vaste programmation de festivals de tous poils. Parmi les plus notoires, le Metronome Festival, qui accueille des stars comme Alanis Morissette, ou encore Rock for People, un événement qui convie des groupes comme Linkin Park ou Guns N’ Roses.

Universal Images Group Editorial

Etes-vous d'accord avec ce classement? Oui, Londres offre le plus de concerts et d'événements en Europe. Plus ou moins. Je pense que ces villes sont dynamiques sur le plan musical, mais je ne les aurais pas mises dans cet ordre. Non. Pourquoi Barcelone n'est pas dans le top 5? Voter

(jod)