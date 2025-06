Les paons sont présents depuis longtemps à Hibaldstow, mais leur nombre croissant pose certains problèmes aux habitants. Image: Imago / Shutterstock, montage watson

«Ils ont tout ravagé»: une horde de paons terrorise une ville anglaise

Une ville en Angleterre est confrontée à une invasion de paons. Présents depuis longtemps, ces oiseaux posent aujourd'hui des problèmes de plus en plus importants.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

Dans une ville anglaise connue autrefois comme centre d'entraînement de pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale, des habitants sont aujourd'hui pris pour cible par des paons.

Une horde de volatiles qui sème le chaos

A Hibaldstow, dans le Lincolnshire du Nord, à l'est de Sheffield, les oiseaux, qui sont une trentaine selon les riverains, s'en prendraient notamment aux voitures, qu'ils attaquent régulièrement.



D'après le quotidien britannique The Telegraph, les attaques auraient commencé lorsque les paons ont aperçu leur propre reflet dans la carrosserie des voitures, qu'ils ont apparemment pris pour un rival à chasser. Les oiseaux auraient également causé des dégâts dans des jardins, et même sur des tombes. De nombreux habitants se plaignent en outre des cris perçants que poussent les paons.

Un paon dans une prairie: dans une ville anglaise, ces oiseaux font de gros dégâts (image d'illustration). Image: Imago

Les paons s'invitent chez les habitants

Les paons sont présents dans la ville depuis les années 1960, mais leur récente prolifération suscite de vives inquiétudes. Les Gladwell, un commerçant de 75 ans, affirme avoir récemment compté 18 paons dans son jardin et témoigne:

«Ils ont complètement ravagé mon terrain, ils mangent tout ce qu'ils trouvent, et ils attaquent aussi ma voiture»

Pour les chasser de sa propriété et des abords de sa voiture, il dit devoir taper contre ses vitres avec sa chaussure. A propos des attaques perpétrées contre son véhicule, il raconte:

«Comme elle est de couleur sombre, les mâles y voient leur propre reflet et s'en prennent à eux-mêmes. Leurs coups de bec et de griffes ont causé pas mal de dégâts.»

Une autre habitante raconte que son fils s'est un jour retrouvé encerclé par plusieurs paons, et que la femelle s'était montrée particulièrement agressive. Elle a toutefois réussi à faire fuir les oiseaux.

Parfois, les paons s'installent en plein milieu de la route, bloquant la circulation. Certains n'hésitent pas non plus à entrer dans les maisons lorsque les portes sont ouvertes, et, selon des habitants, il n'est pas facile de faire ressortir un paon adulte une fois qu'il s'est introduit à l'intérieur.

Malgré les désagréments, les paons resteront

Aucune solution ne semble toutefois se dessiner. David Stothard, membre du conseil municipal, reconnaît les problèmes, mais doute que Hibaldstow puisse un jour se débarrasser des paons. «Une réunion a été organisée pour discuter de la situation», raconte-t-il avant d'ajouter:

«Une dame a proposé de réduire le nombre d'oiseaux. Environ 60 personnes ont voté. Le résultat a été clair: les paons resteraient, mais elle, en revanche, pouvait partir si elle le souhaitait.»

Traduit et adapté par Noëline Flippe