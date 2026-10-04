Remco Evenepoel a battu Giulio Ciccone au sprint. Image: www.imago-images.de

Remco Evenepoel a plié le game au bout d’un sprint irrespirable

A l’issue d’un sprint d’anthologie, Evenepoel est devenu dimanche champion d’Europe sur route en Slovénie. Il a désormais remporté tous les titres possibles sous un maillot national: Jeux olympiques, Mondiaux et Européens, aussi bien sur la course en ligne que le contre-la-montre.

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Le Belge Remco Evenepoel a été sacré champion d'Europe pour la première fois, devant l'Italien Giulio Ciccone qu'il a devancé à la photo-finish dans un sprint à deux, dimanche à Sencur en Slovénie, sur les routes de Tadej Pogacar, absent.

Le Flamand de 26 ans a attendu l'annonce du speaker, deux minutes après avoir franchi la ligne d'arrivée, pour enfin exulter, au terme d'une course mouvementée pour lui, avec une chute à 36 kilomètres de la fin. L'Italien Christian Scaroni complète le podium.

Tout s'est joué dans le dernier kilomètre. A 350 mètres de la ligne, Ciccone a attaqué et a mieux négocié le piégeux virage à droite qui a tant fait parler cette semaine.

L'Italien a pris quelques mètres d'avance sur le Belge et il pensait avoir réussi le bon coup. Seulement Evenepoel s'est accroché et a réalisé un magnifique jeté de vélo pour s'imposer véritablement d'un souffle sur la ligne.

Le Belge complète sa collection de titres, lui qui est désormais champion olympique, du monde et d'Europe du contre-la-montre et sur la course en ligne. A cela s’ajoutent deux titres de champion de Belgique du chrono et un sur la course en ligne. Fou!

(ats/roc)