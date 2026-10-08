La légende du basket a fait sensation en arborant une rarissime Audemars Piguet. image: getty x dr

La luxueuse montre suisse de Michael Jordan fait le buzz

De passage au Portugal, Michael Jordan a fait sensation en arborant une montre suisse Audemars Piguet valant une fortune.

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Que ce soit dans le documentaire The Last Dance, sorti en 2020 sur Netflix, ou au bord des terrains, Michael Jordan s'impose comme un fin connaisseur et collectionneur de haute horlogerie. Sa collection, d'une variété impressionnante, témoigne d'un goût aiguisé pour les tocantes, aussi bien pour les classiques que pour les créations avant-gardistes plus audacieuses.

Parmi ses pièces emblématiques, rappelle Le Figaro, il possède de remarquables modèles Rolex, notamment une mythique Daytona en platine, ou une GMT-Master II en or jaune sertie de diamants et de saphirs. Il s'affiche régulièrement avec des créations de la maison indépendante Urwerk, ou encore avec l'imposant chronographe Richard Mille RM032 en or rouge.

Prouesse mécanique

Fidèle à sa réputation, l'ex-champion devenu investisseur et propriétaire d'écurie Nascar a fait sensation au Portugal lors du SBC Summit Lisbonne, un salon technologique dédié aux experts des jeux d'argent et des paris sportifs. Selon les détails rapportés par GQ, Michael Jordan a opté pour une création ultra-exclusive de la maison suisse Audemars Piguet issue de la gamme Code 11.59.

«Il s'agit précisément de la Code 11.59 Ultra-Complication Universelle RD#4 en or blanc et céramique noire, avec un bracelet noir texturé recouvert de caoutchouc. Le boîtier est assez imposant (diamètre 42 mm, épaisseur 15.55 mm), ce qui n'est pas un problème pour un homme de 1,98 m.» GQ

La montre en question 👇

© Audemars Piguet via gq

Ce garde-temps à l'élégant cadran crème se distingue par la prouesse de son cœur mécanique, le Calibre 1000, qui rassemble plus d'un millier de pièces logées dans son mécanisme, et intègre «pas moins de 23 complications (avec notamment un Quantième Perpétuel, une Grande Sonnerie Supersonnerie et une Répétition Minute)».

Couronnée par la prestigieuse Aiguille d'Or au Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) en 2023, cette montre personnalisable affiche un tarif de... 1,8 million de dollars, soit environ 1,5 million de francs suisses. Une pièce parfaitement taillée pour la légende américaine.

(jod)