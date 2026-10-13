Le président de la Fifa, Gianni Infantino, est sous le feu des critiques pour avoir potentiellement touché un deuxième salaire. Image: keystone

Infantino encore rattrapé par des révélations embarrassantes

Gianni Infantino aurait touché 1,72 million de dollars en plus de son salaire officiel, sans que la Fifa le déclare. La fédération nie toute irrégularité.

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Selon le Times, le président de la Fifa, Gianni Infantino, aurait perçu en 2024 une rémunération supplémentaire de 1,72 million de dollars, en plus de son salaire officiel de 4,274 millions de francs. Cette somme lui aurait été versée par FWC2026, la société américaine chargée de l'organisation du Mondial 2026. Elle figure dans une déclaration fiscale publique de l'entreprise, mais pas dans le rapport annuel 2024 de la Fifa.

Pourtant, depuis 2016, les statuts de la fédération internationale imposent la publication des rémunérations de son président, des membres de son Conseil et de son secrétaire général.

Plus d'un demi-million de dollars auraient également été comptabilisés au titre d'une rémunération supplémentaire soumise à déclaration. Cette somme aurait servi à payer le loyer d'une villa au bord de l'eau, dans les Sunset Islands, l'un des quartiers les plus huppés de Miami Beach. Un porte-parole du propriétaire de la villa assure qu'Infantino a payé un loyer conforme aux prix du marché pendant trois ans.

Selon des sources citées par le Times, des montants similaires lui auraient également été versés en 2025 et 2026. En revanche, le secrétaire général de la Fifa, Mattias Grafström, et le président de la Concacaf, Victor Montagliani, qui préside le conseil d'administration de FWC2026, n'ont reçu aucun versement de cette société.

La Fifa conteste avoir enfreint ses statuts et affirme respecter toutes ses obligations en matière de déclaration. Mais selon le Times, elle n’a pas expliqué pourquoi ces versements ne figurent pas dans son rapport annuel. Miguel Maduro, ancien président de la commission de gouvernance de la Fifa, estime qu’il s’agit d’une violation manifeste des statuts et réclame une enquête indépendante.

Des bureaux à la Trump Tower

De son côté, le New York Times révèle que la Fifa loue près de 465 mètres carrés de bureaux au 17ᵉ étage de la Trump Tower, à New York. Le bail, conclu pour plus de sept ans, représente un coût total d'environ quatre millions de dollars. Selon plusieurs employés et anciens employés de la Fifa, les locaux restent en grande partie inoccupés. Ils servent essentiellement à accueillir des réunions et des événements, notamment lors de l'Assemblée générale de l'ONU.

La Fifa loue des bureaux à la Trump Tower, à New York, pour un montant total d'environ quatre millions de dollars. Image: keystone

Selon deux personnes impliquées dans ce dossier, c'est Infantino lui-même qui aurait décidé de louer ces bureaux. Des réserves auraient été exprimées en interne, en raison de la proximité avec Donald Trump, de la fiscalité élevée de l'Etat de New York et de l'absence de réel besoin de ces bureaux. La Fifa affirme payer un loyer conforme aux prix du marché et assure que le contrat est légal et a été conclu selon ses procédures internes habituelles. Miguel Maduro y voit en revanche un conflit d'intérêts manifeste. La Maison-Blanche n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le Conseil de la Fifa se réunira jeudi à 11 heures, à Zurich et en visioconférence pour certains membres. Selon l'ordre du jour, il doit notamment faire le bilan de la Coupe du monde organisée aux Atats-Unis, au Canada et au Mexique. On ignore si les accusations visant Gianni Infantino seront également abordées. (trad.: mrs)