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Ski alpin: Lindsey Vonn dans le cadre de US Ski

FILE - FILE - Lindsey Vonn, of the United States, poses with all the Olympic medals and Women&#039;s World Cup skiing trophies she has won in her career, on March 13, 2010, in Garmisch-Partenkirchen, ...
Lindsey Vonn fait partie des skieuses américaines engagées en Coupe du monde 2026/2027.image: Keystone

Lindsey Vonn crée une grande surprise

Gravement blessée aux derniers JO et incertaine de poursuivre sa carrière, la légende américaine du ski alpin (41 ans) fait partie du contingent annoncé par sa fédération pour la saison à venir.
08.10.2026, 11:5308.10.2026, 11:53

Lindsey Vonn fait partie des skieuses américaines engagées en Coupe du monde 2026/2027, a annoncé jeudi la Fédération américaine. Elle est toujours en convalescence après son effroyable chute en février lors de la descente olympique de Cortina (Italie).

Dans son communiqué, la fédération écrit:

«La triple médaillée olympique et vainqueur de 84 courses en Coupe du monde Lindsey Vonn, qui poursuit sa rééducation suite à ses blessures des Jeux olympiques de Milan Cortina, est également nommée dans l'équipe.»

Parmi les skieuses qui représenteront les Etats-Unis sur les pistes la saison qui vient, US Ski a également choisi notamment Mikaela Shiffrin, détentrice du record de victoires en Coupe du monde (110) et vainqueure du gros globe de cristal de la saison passée et la championne olympique de descente Breezy Johnson.

FILE - United States&#039; Lindsey Vonn smiles during a press conference by the U.S. ski team at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Tuesday, Feb. 3, 2026. (AP Photo/Fatima Shb ...
Lindsey Vonn avait retrouvé la compétition l'hiver dernier. image: Keystone

Vonn, qui fêtera ses 42 ans le 18 octobre, a été victime le 8 février à Cortina d'une lourde chute lors de la descente olympique dont elle était l'une des favorites. Elle a depuis enchaîné les opérations, en Italie puis aux Etats-Unis où elle a été rapatriée.

Sauvée de l'amputation

Elle a assuré le 23 février que le chirurgien qui l'avait opérée à Milan avait «sauvé (sa) jambe de l'amputation» dans la mesure où elle souffrait d'une fracture complexe du tibia (gauche), ainsi que d'une fracture du péroné et d'une autre du plateau tibial. «Tout était en miettes», avait-elle commenté.

La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en visant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier.

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Elle avait fait son retour en compétition l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO 2026 avec un impressionnant bilan en Coupe du monde de sept podiums en huit courses, dont deux victoires, avant sa chute à Crans-Montana.

(ats/yog)

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Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
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Il recrée les Alpes suisses à l’échelle 1:1 dans «Minecraft»
Video: watson
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