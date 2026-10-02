«Odi» aimerait que le ski innove. image: shutterstock/getty

Marco Odermatt a trouvé une idée pour gagner gros à Dubaï

Les skieurs suisses rejettent l’idée de Mondiaux organisés chaque année. Odermatt, lui, propose une alternative: un événement inédit, à vocation purement commerciale, et qui pourrait même se tenir à Dubaï.

Rainer Sommerhalder / CH Media

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Alors que les dirigeants de Swiss-Ski jugent intéressante et digne d’être étudiée l’idée de Championnats du monde de ski alpin organisés chaque année, hors saison olympique, les athlètes suisses rejettent fermement toute remise en question du rythme biennal traditionnel. Leur principal argument? Une telle réforme risquerait de faire perdre de la valeur aux titres mondiaux. Le triple champion olympique Franjo von Allmen ne mâche pas ses mots:

«Je trouve cette idée merdique» Franjo von Allmen

Un seul athlète fait exception. Non pas que Marco Odermatt soit totalement favorable à l’organisation de Mondiaux supplémentaires. Mais le Nidwaldien aimerait profiter de la fenêtre laissée libre au mois de février, tous les quatre ans, pour mettre sur pied un événement inédit.

«Pourquoi ne pas suivre l’exemple de l’athlétisme et créer un tout nouveau format, comme les Ultimate Championships? Pour moi, cet événement pourrait même se dérouler à l’avenir dans la halle de ski de Dubaï. L’essentiel est que le ski et nous, les athlètes, puissions créer de nouvelles sources de revenus et gagner beaucoup d’argent.»

Marco Odermatt

Il explique avoir réfléchi à la question cet été, dans le cadre de discussions autour des Mondiaux. Un échange a même eu lieu avec le nouveau président de la Fédération internationale de ski (FIS), Alexander Ospelt.

Pour qu’Odermatt puisse lui-même profiter d’un tel événement, il faudrait faire vite et l’organiser dès 2028 ou 2032, le Nidwaldien ne se voyant pas poursuivre sa carrière pendant encore dix ans.

Pas besoin de se réinventer

Concernant sa blessure survenue en août, une simple déchirure musculaire, le quintuple vainqueur du classement général de la Coupe du monde se veut serein. Il reconnaît certes que le retard d’environ une semaine pris dans son entraînement sur les skis «est survenu à un mauvais moment». Il pourrait avoir une influence sur son niveau lors du week-end d’ouverture de la Coupe du monde, à Sölden, fin octobre. Mais il relativise.

Au sujet des journées de ski qu’il a manquées, «Odi» déclare: «Je n’ai pas besoin de tout réinventer». Lors de la phase de préparation, il s’agit avant tout de «retrouver, avant les premières courses, la confiance dans son corps, dans ses mouvements en conditions de course et dans son matériel».

C’est un mélange d’expérience et d'assurance que Marco Odermatt affiche lors du point presse avant sa onzième participation au week-end d’ouverture. Le record de Marcel Hirscher, avec huit titres consécutifs, s’est certes «mathématiquement rapproché» après son cinquième gros globe l'hiver dernier, «mais il n’occupe toujours pas mes pensées». La perte du petit globe en géant au profit de Lucas Pinheiro Braathen ne le pousse pas non plus à lancer un défi à ses concurrents:

«C’est dommage que ça n’ait pas fonctionné. Mais c’est aussi logique que je ne puisse pas remporter tous les globes» Marco Odermatt

Quel sera son principal objectif lors de cet hiver particulièrement chargé, avec de nouvelles grandes attentes à Adelboden et Wengen, une nouvelle tentative de triomphe en descente à Kitzbühel et des Mondiaux à domicile du côté de Crans-Montana? «Rester en bonne santé, prendre du plaisir et gagner autant de courses que possible», déclare simplement Marco Odermatt. Une réponse qui en dit à la fois peu et beaucoup sur ses ambitions pour cet hiver. On peut toutefois imaginer qu’il a coché chacun des grands rendez-vous évoqués avec lui.