Max Verstappen met fin à sa longue disette
Le pilote néerlandais a remporté dimanche le Grand Prix de Bahreïn en Malaisie, longtemps retardé en raison de la météo et de problèmes techniques. Il n'avait plus gagné en F1 depuis le 7 décembre 2025.
Le quadruple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix de Bahreïn délocalisé en Malaisie, au terme d'une course retardée d'une heure et demie de en raison d'une forte pluie de mousson avant le départ.
Le Néerlandais, qui a brillé tout le week-end, gagne ainsi sa première victoire de la saison, devançant le jeune leader du championnat du monde Kimi Antonelli (Mercedes) et le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton en Ferrari.
Son coéquipier monégasque Charles Leclerc est quatrième et le Français Isack Hadjar en Red Bull complète ce top 5.
Développement suit.
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