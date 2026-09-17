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Max Verstappen remporte la course la plus déjantée de l’année

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Max Verstappen remporte la course la plus déjantée de l’année

Le quadruple champion du monde de F1 a démontré mercredi toute l’étendue de son talent lors d’une course de karting qui lui réservait un défi pour le moins original.
17.09.2026, 21:2217.09.2026, 21:22
Un article de
t-online

Max Verstappen a fait le show en karting! Parti de la 101e et dernière place sur la grille, il a remonté tous ses adversaires avant même la mi-course pour s’imposer lors d’un événement organisé à Silverstone par Red Bull, son employeur en F1.

30 tours étaient au programme de la course, mais il n’en a fallu que quatorze à Verstappen pour rattraper ses 100 concurrents, certains ayant pourtant la possibilité de couper le parcours pour maximiser leurs chances.

Vidéo: watson

«J'ai pris énormément de plaisir», a déclaré Verstappen après son succès, ajoutant sur le ton de la plaisanterie: «C’est ma première victoire cette année, je l'accueille donc avec joie». Le pilote Red Bull n’a effectivement toujours pas remporté de course en F1 cette saison.

Une Suissesse en piste

Ce défi, intitulé «Max vs 100» et diffusé par Disney+ et ESPN, réunissait des athlètes professionnels, des streamers, des créateurs de contenu, des personnalités et des fans. Parmi les participants figuraient notamment une Suissesse, l’influenceuse Julia Haller, ainsi que plusieurs figures francophones, dont le youtubeur Charles Poujade.

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Avec des profils aussi variés et parfois inexpérimentés en sport automobile, le départ s’est forcément révélé chaotique. «Le départ était assez incroyable. Beaucoup de choses se sont passées, des karts sont restés coincés, j’ai pu me faufiler et ça m’a permis de vite remonter», a ainsi raconté Max Verstappen, capable de dépasser 64 concurrents dès le premier tour.

Par la suite, le pilote néerlandais, confiant quant à ses chances de réussite, a régulièrement pris le temps de discuter ou de plaisanter avec les concurrents qu’il rattrapait. Il lui est tout de même arrivé de petits incidents dans sa course-poursuite effrénée, trois jours seulement après sa deuxième place au Grand Prix d’Espagne: il a été à un moment contraint de rouler dans l’herbe et a perdu sur le circuit une caméra fixée sur son kart ainsi qu’une partie de son lestage.

(roc)

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