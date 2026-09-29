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Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions

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Alvyn Sanches et les Helvètes jouent aussi pour l'argent en Ligue des nations.image: Keystone

Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions

L'équipe de Suisse se déplace en Ecosse avec l'ambition de retrouver très vite la Ligue A de la Ligue des nations, où un énorme chèque l'attend.
29.09.2026, 11:5929.09.2026, 11:59
Julien Caloz
Julien Caloz

Les hommes de Murat Yakin ont parfaitement lancé leur campagne en Ligue des nations en s’imposant avec autorité (3-0) sur la pelouse de la Macédoine du Nord, samedi. Un succès convaincant qui a permis à la Suisse de prendre les commandes de son groupe de Ligue B et qu’elle devra désormais confirmer, ce mardi soir, face à l’Ecosse. L’enjeu est de taille: en cas de nouvelle victoire, la Nati conforterait sa place de leader et ferait un pas important vers une promotion directe en Ligue A. Une accession qui, au-delà de l’aspect sportif, s’accompagnerait également de retombées financières particulièrement intéressantes pour l’Association suisse de football.

Selon les informations de 24 heures, la relégation de la Suisse en Ligue B ne lui a pas seulement fait perdre la possibilité d’affronter des adversaires de premier plan. Elle a également eu un impact financier non négligeable. Le quotidien s’appuie sur une circulaire de l’UEFA détaillant les primes versées en fonction du niveau de la compétition. Chaque sélection perçoit d’abord une prime de participation. En Ligue B, la Nati est ainsi assurée de toucher au minimum 1,5 million d’euros. Et si elle venait à terminer en tête de son groupe, elle empocherait 1,5 million supplémentaire au titre du bonus de performance.

Voici les différents scénarios pour la Nati en Ligue des nations
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Mais les montants grimpent sensiblement en Ligue A. L’UEFA garantit déjà une prime de participation d’environ 2,25 millions d’euros. Une somme à laquelle peut s’ajouter un bonus identique en cas de victoire dans le groupe. Les récompenses deviennent encore plus importantes pour les sélections qui atteignent le dernier carré (le «final four»). Le vainqueur de la compétition peut ainsi toucher jusqu’à 6 millions d’euros supplémentaires, soit environ 5,67 millions de francs. Au total, une équipe de Ligue A réalisant un parcours parfait pourrait donc engranger près de 11 millions d’euros.

La Suisse a donc tout intérêt à retrouver la Ligue A de la Ligue des nations. Un retour parmi l’élite lui permettrait non seulement de se mesurer à des adversaires plus prestigieux et de susciter davantage d’intérêt, mais aussi de bénéficier de retombées financières nettement plus importantes.

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