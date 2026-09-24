Murat Yakin ne veut surtout pas sous-estimer la Ligue des nations. Keystone

Voici les différents scénarios pour la Nati en Ligue des nations

L’équipe de Suisse entame ce samedi une nouvelle campagne avec plusieurs enjeux bien réels. Son classement peut avoir des conséquences concrètes pour la suite.

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Reléguée en Ligue B de la Ligue des nations, la Suisse n’aura pas le droit à l’erreur lors de cette nouvelle campagne, qui débute ce samedi par un déplacement en Macédoine du Nord (20h45). Murat Yakin l’a d’ailleurs rappelé:

«Par le passé, on considérait la Ligue des nations comme des matchs amicaux un peu plus importants. Ce n’est plus le cas aujourd’hui»

La compétition revêt désormais une importance stratégique, car l’UEFA utilise notamment la Ligue des nations dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2028. De bonnes performances peuvent offrir une possibilité supplémentaire d’accéder aux barrages en cas d’échec lors des qualifications classiques. Le classement final aura également une influence sur le chapeau dans lequel la Suisse sera placée lors du tirage au sort des éliminatoires de l’Euro, prévu le 6 décembre.

Pour rappel, la Nati partage son groupe avec la Macédoine du Nord, la Slovénie et l’Ecosse. Voici les différents scénarios selon son classement final.

Si la Suisse termine 1re

Ce serait le scénario idéal. La Nati retrouverait d’abord la Ligue A de la Ligue des nations. Elle assurerait également sa présence dans le chapeau 2 pour les éliminatoires de l’Euro et atteindrait l’objectif fixé par Murat Yakin, malgré l’absence de son capitaine lors des quatre premières rencontres.

Si la Suisse termine 2e

Ce serait un résultat correct, mais avec une opportunité manquée. La Nati resterait dans le chapeau 2 pour les éliminatoires de l’Euro, mais ne retrouverait pas automatiquement la Ligue A. Elle devrait passer par un barrage face à une équipe de l’élite pour tenter d’obtenir sa promotion.

🇨🇭 Le calendrier de l'équipe nationale en Ligue des nations ✈️ 26 septembre (20h45): Macédoine du Nord-Suisse

✈️ 29 septembre (20h45): Ecosse-Suisse

🏠 3 octobre (20h45): Suisse-Slovénie

🏠 6 octobre (20h45): Suisse-Macédoine du Nord

✈️ 13 novembre (20h45): Slovénie-Suisse

🏠 16 novembre (20h45): Suisse-Ecosse



Si la Suisse termine 3e

Ce serait un scénario délicat. La sélection de Murat Yakin basculerait dans le chapeau 3 des qualifications pour l’Euro et perdrait un avantage au moment du tirage. Elle devrait également disputer un barrage pour conserver sa place en Ligue B de la Ligue des nations.

Si la Suisse termine 4e

Ce serait le scénario le plus négatif. La Nati tomberait dans le chapeau 3 des qualifications pour l’Euro et serait reléguée en Ligue C de la Ligue des nations. Elle affronterait alors des adversaires moins prestigieux, avec moins de confrontations face à des équipes de haut niveau et moins d’exposition pour les joueurs.