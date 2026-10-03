Dan Ndoye, buteur providentiel de la Nati. Image: www.imago-images.de

Un Romand offre la victoire à la Nati contre la Slovénie

L’équipe de Suisse s’est imposée 2-1 samedi à domicile contre la Slovénie, confortant ainsi la première place de son groupe de Ligue des nations. C'est le Vaudois Dan Ndoye qui a inscrit le but de la victoire.

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La Suisse a enchaîné un 3e succès de rang en Ligue des nations samedi à Lucerne. Les protégés de Murat Yakin se sont imposés 2-1 face à la Slovénie, notamment grâce une réussite de Dan Ndoye.

Menée d'entrée de jeu, l'équipe de Suisse a renversé le cours de la partie contre la troupe de Bostjan Cesar en fin de première période. Avec neuf points en trois matchs, elle conforte sa place de leader et se retrouve déjà en excellente position pour s'assurer la première place du groupe, synonyme de promotion en ligue A.

Sur une pelouse critiquée par Yakin en raison de son état médiocre, ce sont pourtant les Slovènes qui ont ouvert la marque dès la 2e, mettant à profit leurs qualités de vitesse en contre-attaque. Aljosa Matko a alors centré sur Zan Vipotnik dans l'axe, qui a mis le cuir hors de portée de Gregor Kobel dans le petit filet.

Il n'a fallu que sept minutes aux Suisses pour répliquer. Sur un corner botté par Michel Aebischer, le malheureux Erik Janza a dégagé le ballon entre les mains de son gardien Jan Oblak qui, comme Kobel, a encaissé samedi son premier but dans cette campagne.

Les hommes de Murat Yakin ont ensuite peiné à contourner une équipe slovène compacte et repliée en défense. Avertie à trois reprises en première mi-temps, cette dernière s'est cependant retrouvée prise de vitesse plusieurs fois face aux manoeuvres offensives de Johan Manzambi et Cie.

Ndoye décisif

Dominants dans la possession de balle (63% sur la rencontre), les Suisses sont parvenus à reprendre les devants à la 38e au terme d'un bel effort collectif. Servi par Remo Freuler, Zeki Amdouni a trouvé, avec un peu de réussite, Dan Ndoye dans la surface, qui n'a laissé aucune chance au portier de l'Atlético pour inscrire son premier but dans cette campagne de Ligue des nations.

Au retour des vestiaires, Manzambi a encore mis les qualités du gardien slovène à rude épreuve. A la 58e puis la 61e, ce dernier s'est interposé à deux reprises sur les tentatives du Genevois, qui avaient le poids du 3-1.

Entré en jeu deux minutes plus tôt en place d'Amdouni, Winsley Boteli est passé proche de débloquer son compteur en équipe nationale à la 79e. L'attaquant du FC Sion a vu le centre de Ndoye lui échapper pour quelques centimètres.

Moins précise dans ses transmissions en fin de rencontre, la Suisse a cependant validé sa mission en s'imposant pour son premier match à domicile depuis le Mondial 2026. Pour la première fois en 25 ans, elle a également pu évoluer devant un kop debout à la suite des changements décidés cet été par l'ASF, après une décision en ce sens du Comité exécutif de l'UEFA.



(ats/roc)