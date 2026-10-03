La joie des Suisses en Ecosse. Image: KEYSTONE

La Nati peut déjà être promue: voici les scénarios

Victorieuse de ses deux premiers matchs de Ligue des Nations, l’équipe de Suisse peut valider sa promotion en Ligue A dès ce premier rassemblement automnal. Voici les scénarios.

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L’équipe de Suisse a parfaitement entamé sa nouvelle campagne de Ligue des nations. Tombeuse de la Macédoine du Nord 3-0 le week-end dernier, elle s’est imposée sur le même score face à l’Ecosse mardi, pour consolider la première place de son groupe en Ligue B.

Avec six points, la Nati devance de deux longueurs la Slovénie, qu’elle affrontera ce samedi (20h45) à Lucerne. L’Ecosse (un point) et la Macédoine du Nord (zéro point), que les hommes de Murat Yakin retrouveront mardi prochain, ferment pour leur part le classement.

Le tableau après deux journées 1. Suisse (6 points)

2. Slovénie (4 points)

3. Ecosse (1 point)

4. Macédoine du Nord (0 point)



Ce départ idéal fait que la sélection à croix blanche pourrait s’assurer définitivement la première place du groupe, synonyme de montée directe en Ligue A, dès la fin de ce premier rassemblement.

Pour cela, elle devra battre la Slovénie samedi et la Macédoine du Nord mardi, tout en comptant sur l’un des scénarios suivants dans les autres rencontres:



l’Ecosse et la Slovénie se neutralisent mardi, après leur match nul initial;

l’Ecosse bat la Slovénie mardi après s’être inclinée ce samedi en Macédoine du Nord.

Toute autre combinaison de résultats reporterait une éventuelle promotion au rassemblement de novembre, durant lequel la Nati se déplacera en Slovénie et recevra l’Ecosse.

«Parler de la montée, c’est encore trop tôt »

Dans le camp de la Nati, on se refuse pour l’heure à évoquer un futur en Ligue A. «Parler de la montée, c’est encore trop tôt», a ainsi déclaré Murat Yakin en conférence de presse, ajoutant toutefois:

«Mais nous avons une bonne situation de départ que nous ne voulons pas laisser filer» Murat Yakin

Nul doute que le sélectionneur apprécierait que tout soit réglé dès mardi. Il pourrait alors aborder les deux derniers matchs de l’année comme des amicaux et en profiter pour convoquer de nouveaux joueurs, donner du temps de jeu aux moins expérimentés ou tester quelques options tactiques.