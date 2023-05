Frank Lampard enchaîne les défaites à la tête de Chelsea. Image: AP

L'Angleterre chambre Frank Lampard, «le pire manager de l'histoire»

Limogé à Everton, appelé au chevet de Chelsea, l'ex-légende Frank Lampard reste sur une série surréaliste de 1 victoire en 20 matchs. Les fans adverses ne manquent jamais une occasion de le rappeler.

Frank Lampard a repris Chelsea le 6 avril dernier, pour rendre service et en souvenir du passé. Il était clair pour tout le monde que ce deuxième passage à la tête des Blues serait un intérim, rien de plus; deux petits mois et puis s'en va. Mais s'il y avait le moindre doute, il est totalement dissipé: personne n'a fait pire que Frank Lampard ces 20 derniers matchs, de son limogeage à Everton à son naufrage avec Chelsea. Et voici le tableau:

Mardi soir, Lampard a concédé sa sixième défaite consécutive en autant de matchs de Premier League, mais miracle: il a inscrit son premier but (via Madueke). Arsenal, incapable de gagner depuis quatre rencontres, menait déjà 3-0 après 34 minutes. Les fans des Gunners étaient ravis et entonnaient des chants à la gloire de l'homme qui leur offrait autant de bonheur: «Super Frankie Lampard». Ou encore, à tue-tête: «We want you stay» (nous voulons que tu restes).

Son taux de victoire est désormais de 5%. «Nous ne sommes pas dans une bonne période, a-t-il constaté de lui-même lundi. Cela peut arriver de traverser des moments difficiles. Il faut remettre les choses en perspective.» Ces difficultés suscitent autant de compassion que de moqueries dans la communauté du football.

Cette série intervient alors que Chelsea a dépensé 330 millions d'euros rien que pendant le mercato hivernal, et 300 autres pendant l'été. Selon le journaliste Fabrizio Romano, il sera vraisemblablement entraîné la saison prochaine par Mauricio Pochettino.